سرايا القدس: استهدفنا 5 آليات عسكرية للاحتلال شمالي غزة- (فيديوهات)

غزة: أعلنت “سرايا القدس”، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، الثلاثاء، استهداف 5 آليات عسكرية إسرائيلية بمحاور التقدم في جباليا شمالي قطاع غزة، وذلك في عملية مشتركة مع كتائب “عز الدين القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس”.

وقالت سرايا القدس، في بيان: “في عمل مشترك مع كتائب القسام، تمكنا من استهداف 5 آليات عسكرية صهيونية بقذائف التاندوم والياسين 105، في محاور التقدم بجباليا البلد شمال قطاع غزة”.

وأوضحت في بيان آخر، أنها تمكنت في عملية مع “القسام”، من القضاء على “قوة صهيونية متحصنة في أحد المنازل بمنطقة جباليا البلد (شمال)، وذلك بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ”TBG”، مما أدى إلى إيقاع قتلى وجرحى”.

وفي وقت سابق، أعلنت “القسام” في بيان عن إيقاع “قتلى وجرحى بتفجير فتحة نفق في قوة إسرائيلية مكونة من 8 جنود، شرق مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين، وسط قطاع غزة”.

وقالت في بيان آخر، إنها “استهدفت ناقلة جند صهيونية يعتليها عدد من الجنود شمال شرق مخيم البريج (وسط) وأوقعناهم بين قتيل وجريح”.

كما أضافت في بيانين آخرين إنها استهدفت “دبابتي ميركافا بقذيفتي الياسين 105، شرق مخيم البريج”.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة، حتى الثلاثاء، 20 ألفا و915 شهيدا و54 ألفا و918 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)