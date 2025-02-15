“سرايا القدس” تبث مشاهد لأسير إسرائيلي يصطاد السمك في غزة- (فيديو)

غزة: نشرت “سرايا القدس”، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لأسير إسرائيلي يحمل الجنسية الروسية أفرج عنه السبت، وهو يصطاد السمك من على شاطئ غزة.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته سرايا القدس فجر السبت للأسير “ساشا ألكسندر تروبنوف”، دون الإشارة إلى زمن التقاطه.

وخلال المقطع، كان الأسير يكتب رسالة باللغة العبرية لم يتم التعرف على فحواها.

كما نشرت “سرايا القدس” مقطعا مصورا للحظة تسليم هذا الأسير قرار الإفراج عنه، حيث قال “الحمد لله”.

والجمعة، قالت صحيفة “معاريف” العبرية إن الأسير “ألكسندر تروبانوف (29 عاما) يحمل الجنسية الروسية”، وأشارت إلى أنه سبق لموسكو المطالبة بالإفراج عنه.

نشرت المقاومة فيديو للأسير الإسرائيلي، الذي سيتم الإفراج عنه غدًا، وهو يصطاد السمك على شاطئ غزة ويكتب رسالة لعائلة . pic.twitter.com/oNAZGQhi6W — Tamer | تامر (@tamerqdh) February 14, 2025

(الأناضول)