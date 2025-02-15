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“سرايا القدس” تبث مشاهد لأسير إسرائيلي يصطاد السمك في غزة- (فيديو)

15 - فبراير - 2025

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غزة: نشرت “سرايا القدس”، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لأسير إسرائيلي يحمل الجنسية الروسية أفرج عنه السبت، وهو يصطاد السمك من على شاطئ غزة.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته سرايا القدس فجر السبت للأسير “ساشا ألكسندر تروبنوف”، دون الإشارة إلى زمن التقاطه.

وخلال المقطع، كان الأسير يكتب رسالة باللغة العبرية لم يتم التعرف على فحواها.

كما نشرت “سرايا القدس” مقطعا مصورا للحظة تسليم هذا الأسير قرار الإفراج عنه، حيث قال “الحمد لله”.

والجمعة، قالت صحيفة “معاريف” العبرية إن الأسير “ألكسندر تروبانوف (29 عاما) يحمل الجنسية الروسية”، وأشارت إلى أنه سبق لموسكو المطالبة بالإفراج عنه.

(الأناضول)

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  1. يقول أبوفارس أحمد:
    فبراير 15, 2025 الساعة 8:52 ص

    يا سلاااااااااام.
    هيك الغرب والمجتمع الدولي رح يغير نظرته لحماس والجهاد وسرايا القدس.
    واحتمال يطالبوا بعدم الإفراج عن بقية الرهائن.

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    1. يقول محمد شهاب:
      فبراير 15, 2025 الساعة 10:30 ص

      لاتسخر…..
      قيل عن العدالة: ليسفقطالمطلوب تحقيقها ، و لكن اأيضاً إظهارها.
      و كذا معاملة الأسرى

  2. يقول واحد كده بس:
    فبراير 15, 2025 الساعة 11:47 ص

    توجيه الرسائل القسامية والاعلامية يجب أن تكون باللغة الإنجليزية والفرنسية والاسبانية ويجب أن يجتهدو جدا في توصيل هذه الرسائل بهذة اللغات الثلاثة عالميا ونشرها في قنواتهم أينما كانت لكشف العدو . العدو الصهيوني يخاف ويرتعب عندما تتحدث حماس بلغة غير العربية.
    لذا يجب محاربتهم بتلك اللغات

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  3. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 15, 2025 الساعة 5:32 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أسود فلسطين من السرايا والقسام انتم انتم جند الله المنصورون بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️😎👋👋👋

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