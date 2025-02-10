“سرايا القدس” تستهدف قوة إسرائيلية في بلدة “السيلة الحارثية”

جنين: قالت كتيبة جنين في “سرايا القدس” إن مقاتليها تمكنوا -خلال تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة السيلة الحارثية غربي جنين- من “تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة مشاة راجلة في محور الواد، وإمطارهم بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة”.

وفي وقت سابق، أعلنت الكتيبة أنها تصدت للقوات المقتحمة للبلدة وأطلقت النار عليها بكثافة، كما فجرت عددا من العبوات الناسفة في خطوط سير الآليات العسكرية.

⬅️ شاهد..

آثار الدمار الذي خلفه الاحتلال عقب تفجيره منزلاً في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين pic.twitter.com/Rsw2c5DYbC — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 10, 2025

(وكالات)