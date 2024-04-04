سرايا القدس تعلن إسقاط درون بغزة وقصف مستوطنات بالصواريخ- (فيديو)

غزة: أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، الخميس، إسقاط “درون” وتدمير دبابة للجيش الإسرائيلي، إلى جانب استهداف تجمعات من جنوده في محاور توغلها بقطاع غزة، وقصف مدن ومستوطنات إسرائيلية جنوبي القطاع بالصواريخ والهاون.

جاء ذلك في بيانات منفصلة نشرتها عبر منصة تلغرام خلال الساعات الماضية.

وقالت “سرايا القدس” إنها قصفت مستوطنة “نتيفوت” ومحيطها في النقب الغربي برشقة صاروخية.

وأعلنت لاحقا قصف مدن عسقلان وسديروت ومستوطنات بمحاذاة غزة بينها نيرعام برشقات صاروخية.

وأضافت أن ذلك يأتي “ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا”، دون ذكر تفاصيل أخرى.

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فشل القبة الحديدية بعتراض بعض الصواريخ في سديروت . pic.twitter.com/GgBOS8ZWgu — موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) April 4, 2024

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سديروت الآن pic.twitter.com/II8hG40Wwd — موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) April 4, 2024

وفي تطور آخر، قالت “سرايا القدس” إنها قصفت مستوطنة “كفار عزة” جنوبي قطاع غزة، بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

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عاجل

رشقة الصاروخية الان pic.twitter.com/9lcpysWkkk — موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) April 4, 2024

كما ذكرت أن مقاتليها “أسقطوا مسيرة إسرائيلية من نوع درون وسيطروا عليها”.

وتابعت أن مقاتليها “استهدفوا كذلك قوة إسرائيلية خاصة كانت متحصنة في أحد المباني بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذيفة مضادة للدروع والتحصينات، وفجروا دبابة إسرائيلية بعبوة (برق – صدمية) في نفس المكان”.

ولفتت إلى أنهم “استهدفوا أيضًا تجمعات لجنود العدو بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 محيط في مستشفى الأمل ومنطقة العرايشية في محاور تقدم غربي خان يونس”.

كما ذكرت أنها “قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو في منطقة الشيخ عجلين غربي مدينة غزة، وذلك بالاشتراك مع قوات عمر القاسم (التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في قطاع غزة)”.

من جانبها، أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” عن استهداف دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

لكن صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية قالت إن صفارات الإنذار دوت في “نتيفوت” ومدن أخرى جنوبي إسرائيلي بعد إطلاق صواريخ من غزة، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.

(الأناضول)