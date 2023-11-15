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“سرايا القدس” تعلن إسقاط مُسيرة إسرائيلية والسيطرة عليها

15 - نوفمبر - 2023

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غزة  أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة بدون طيار، إسرائيلية والسيطرة عليها.

وقالت سرايا القدس، في منشور  أورده  “المركز الفلسطيني للإعلام” على منصة “إكس” (تويتر سابقا) اليوم: “أسقطنا طائرة صهيونية من نوع /سكاي لارك/ بدون طيار والسيطرة عليها”.

وفي سياق متصل، أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس “استهداف جرافة صهيونية شرق مدينة دير البلح بقذيفة الياسين 105”.

وكانت كتائب القسام  قالت إن مقاتليها  تمكنوا من الإجهاز على تسعة  جنود  إسرائيليين وتدمير 22 آلية كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل في قطاع غزة أمس الثلاثاء.

( د ب أ )

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 15, 2023 الساعة 11:50 ص

    الله أكبر على أسود الجهاد ورب العباد إنكم لمنصورون بإذن رب العزة و الجبروت الحي الذي لا يموت 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥

    رد
  2. يقول إبسا الشيخ:
    نوفمبر 15, 2023 الساعة 1:11 م

    ألله أكبر ولله الحمد

    رد

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