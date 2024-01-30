سرايا القدس تعلن استمرار تصديها للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة- (فيديو)

غزة: أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة( الجهاد الإسلامي)، اليوم الثلاثاء استمرار تصديها لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بقطاع غزة، وتنفيذ عمليات مختلفة.

صرح بذلك المتحدث العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، في كلمة متلفزة. وقال: “نفذنا سلسلة من العمليات منها القنص والكمائن الهندسية والقصف لتحشدات جنودهم والاستحكام العسكري في محاور غزة والشمال وخان يونس، واستهداف خطوط الإمداد، وإسقاط عدد من الطائرات المسيرة للعدو”. وأضاف “استهدفنا خطوط الإمداد لجيش الاحتلال في شرق جباليا والمنطقة الوسطى”.

“أبو حمزة”: “ما نعلن عنه من عمليات بطولية يحمل دلالات عسكرية ورسائل وصلت للعدو وكسرت معنويات قادته قبل جنده”#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/KygR1kPdDs — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 30, 2024

وتابع أبو حمزة: “نؤكد للعدو وعوائل الأسرى لدينا أن دوائر التأمين في سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية قد أقسمت، إذا فتش العدو رمال غزة وبحرها، لن يعود أسراكم إلا بقرار من المقاومة”.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في وقت سابق من اليوم الثلاثاء “لن ننهي هذه الحرب بأقل من تحقيق جميع أهدافها. هذا يعني القضاء على حماس، إعادة كافة مختطفينا وضمان أن غزة لن تشكل أي تهديد على إسرائيل”.

( د ب ا )