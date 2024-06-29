سرايا القدس تعلن استهداف آليات وقوات إسرائيلية بمدينة غزة

غزة: أعلنت “سرايا القدس” الذراع العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” استهداف عدة آليات وقوات للجيش الإسرائيلي بمدينة غزة، السبت، ما أدى إلى إيقاع قتلى وجرحى في صفوفه.

جاء ذلك في بيانات منفصلة نشرتها سرايا القدس، عبر حسابها على منصة تلغرام.

وفي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، قالت السرايا إنها “استهدفت آلية عسكرية من نوع نمير بقذيفة التاندوم” الصاروخية؛ “ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح”.

وأضافت أنها رصدت هبوط طائرة مروحية إسرائيلية لـ”إجلاء القتلى والجرحى من المكان”.

كذلك، قالت السرايا إنها قصفت بالهاون، اليوم، “مركز قيادة قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة بحي الشجاعية”، و”تجمعًا لآليات وجنود الجيش بالحي ذاته”، دون الحديث عن نتيجة هذا القصف.

وفي حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، أشارت سرايا القدس، إلى أنها “دمرت آلية عسكرية إسرائيلية قرب مسجد الهداية عبر تفجير عبوة أرضية شديدة الانفجار فيها”.

وأضافت أنها “فجرت عبوتين أرضيتين في عدد (لم تحدده) من آليات الجيش الإسرائيلي قرب موقع عيسى بالحي ذاته”.

وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية جديدة في حي الشجاعية الأربعاء بدعوى “تفكيك البنية التحتية لحركة حماس التي لا تزال نشطة هناك”، على حد زعمه.

فيما تتمركز قوات للجيش الإسرائيلي قرب حي تل الهوى، وتتوغل بين الحين والآخر داخل الحي لتنفيذ عمليات.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي مطلق، أسفرت حتى السبت، عن أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.