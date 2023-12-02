سرايا القدس تعلن تدمير دبابة وإعطاب آليات إسرائيلية في غزة

غزة: أعلنت “سرايا القدس”، السبت، تدمير وإعطاب دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية خلال المعارك شمالي قطاع غزة.

وقالت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بيان عبر تلغرام : “تمكن مجاهدونا منذ صباح اليوم من تدمير دبابة صهيونية بعبوة ثاقب، واستهداف آليتين بقذائف التاندوم بحي الشيخ رضوان (شمال مدينة غزة)”.

وأضافت في بيان آخر: “استهدفنا بقذائف “التاندوم” 3 آليات عسكرية صهيونية وجرافة من نوع (D9) في بيت حانون ومنطقة التوام شمال غرب غزة”.

وأكدت في بيان مقتضب آخر: “قصفت التحشدات في محيط موقع “مارس” العسكري بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل”.

وأشارت في بيان منفصل إلى أن “سرايا القدس منذ ساعات الفجر الأولى يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة في حي الشيخ رضوان, ومحاور التقدم شمال غرب وجنوب غزة”.

وانتهت عند السابعة صباح الجمعة، بتوقيت فلسطين هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

(الأناضول)