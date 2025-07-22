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سرايا القدس: فقدان الاتصال بآسري الجندي الإسرائيلي روم بريسلافسكي

منذ 55 دقيقة

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غزة: أعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الثلاثاء، فقدان الاتصال بمجموعة تقوم بتأمين الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة روم بريسلافسكي، وأكدت أنها لا تعلم مصيرهم.

وقال أبو حمزة الناطق باسم “سرايا القدس” في منشور عبر تلغرام: “نعلن فقد الاتصال بمجموعة التأمين الآسرة للجندي الصهيوني روم بريسلافسكي منذ الأمس (الإثنين)، بعد توغل قوات العدو ومحاصرتها للمناطق التي يتواجد فيها الأسير، ولا نعلم مصيرهم حتى هذه اللحظة”.

وأضاف أبو حمزة: “منذ بدء حرب الإبادة بحق شعبنا، يتعمد المجرم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته الإرهابية اليمينية المتطرفة تجاهل ملف أسراها وقضيتهم”.

وأكد متحدث سرايا القدس أن حكومة نتنياهو “تسعى بكل قوة لقتل أسراها وإعادتهم إلى عائلاتهم في توابيت”.

وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان إعلانات سابقة لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس عن فقدان الاتصال بمجموعات تحتجز جنودا إسرائيليين خلال الحرب.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 201 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)

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