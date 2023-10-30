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“سرايا القدس” تعلن مقتل 2 من عناصرها في اشتباك قرب حدود لبنان

منذ ساعة واحدة

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بيروت: أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ليل الأحد/الاثنين، مقتل اثنين من عناصرها في اشتباك مع قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.
وقالت “سرايا القدس” في بيان على منصة تلغرام: “تزف سرايا القدس الشهيدين المجاهدين ابراهيم محمد عثمان (23 عاما) ومصطفى عز الدين حسين (21 عاما) من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود في ساحة سوريا اللذين ارتقيا مساء الأحد أثناء تنفيذهما العملية البطولية في موقع حانيتا العسكري”.

وأضافت: “نفذت سرايا القدس عملية اختراق للسياج الأمني لدى العدو الصهيوني عند موقع حانيتا العسكري شمال فلسطين المحتلة حيث تمكن مجاهدونا من الاشتباك مع قوات العدو”.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تشهد الحدود اللبنانية الجنوبية توترا وهجمات متبادلة بين إسرائيل من جهة وفصائل فلسطينية وحزب الله من جهة أخرى، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجانبين.

(الأناضول)

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