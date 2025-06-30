“سرايا القدس” تقتل وتصيب عسكريين إسرائيليين بكمين جنوب غزة

غزة: قالت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الاثنين، إنها قتلت وأصابت عسكريين إسرائيليين في كمين محكم شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت السرايا في منشور على تلغرام أنها فجرت منزلا جرى تفخيخه مسبقاً بعبوات مضادة للأفراد والتحصينات، ما أدى لإيقاع قوة راجلة إسرائيلية بين قتيل وجريح.

وأشارت إلى أن عناصرها اشتبكوا مع قوات النجدة الإسرائيلية التي هرعت إلى الموقع فور وقوع الانفجار، مستخدمين الأسلحة الرشاشة وقذائف الـ(RPG).

وأشارت إلى أن “العملية التي وقعت (أول أمس) السبت، استدعت تدخل الطيران المروحي بكثافة نارية ودخانية لإخلاء من تبقى من الجنود على قيد الحياة”.

وحتى الساعة 17:18 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي على العملية.

وتأتي هذه العمليات في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

ومنذ بدء حرب الإبادة، بلغ عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى 880، بينهم 436 منذ الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته، فيما بلغ عدد المصابين 6029، بينهم 2734 منذ الاجتياح البري، وفق معطيات الجيش على موقعه الإلكتروني.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 190 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

(الأناضول)