سرايا القدس: خلايا المقاومة ممتدة في مدن الضفة وفات الأوان لوأدها

الضفة الغربية المحتلة: قالت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، الجمعة، إن خلايا وتشكيلات فصائل المقاومة الفلسطينية ممتدة في مدن ومخيمات الضفة الغربية.

ووجهت رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مفادها أن “الأوان قد فات لوأد المقاومة”.

جاء ذلك في سلسلة بيانات نشرتها على حسابها بمنصة “تلغرام”.

وأضافت سرايا القدس: “نقول لنتنياهو وقادة العدو أن الأوان قد فات لوأد مشروع المقاومة في الضفة الغربية وأن خلايا ممتدة في كل المدن والمخيمات”.

وتابعت أن هذه الخلايا “تعمل ضمن تشكيلات سرايا القدس والمقاومة المختلفة، وسنرى ماذا سيحصل خلال الأيام القليلة المقبلة في الجنود والآليات المتوغلة في مدن جنين وطوباس وطولكرم”.

وأوضحت أن “سرايا القدس تعمل ضمن وحدة حال مع جميع قوى المقاومة، كما هو العمل الميداني في قطاع غزة”.

ولفتت سرايا القدس، إلى أن “استشهاد مقاومين يرفع نسب التحاق العديد بالمقاومة، كما ترتفع فرص الانتقام من العدو الصهيوني”.

وفجر الأربعاء، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمالي الضفة، هي “الأوسع” منذ 2002.

ومساء الخميس، انسحب الجيش من طولكرم، كما انسحب فجر اليوم ذاته من مخيم الفارعة في طوباس، مخلفا دمارا كبيرا واعتقال العشرات.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، فقتل 673 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وأصاب أكثر من 5 آلاف و400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوا الأزمات الإنسانية في العالم.

(الأناضول)