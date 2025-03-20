سرد الطبيعة والحياة في رواية «ألق النجوم الصيفي» للجيلالي خلاص

بواصل الروائي جيلالي خلاص مشروعه السردي بعمل جديد يرصد فيه واقعًا فنّيا للجزائر في فترة الحركة الوطنية وما بعدها أثناء الاحتلال الفرنسي. سرد يجعل القارئ يعيش ويعايش وضعًا صعبًا بانسيابية وتدفق سردي للأحداث؛ ومتابعة لحركية الشخصيات بكثير من الخفة والرشاقة التي اقتضتها طبيعة بنية الحكاية، والتي تتفادى المطبات المقلقة للقارئ، والتي قد تجعله في شبه خصومة مع النص يصارع المخبوء من المعاني والأفكار.

إنّ ما استرعى انتباهي في هذا النص السردي هو سرد الطبيعة والحياة، وهو سرد يولي عناية كبيرة بمكونات الطبيعة وعناصر الحياة بوصفها مكونات سردية؛ قدّمت للنص حمولة فنّية وقيمة جمالية تؤسس لخطاب جديد في الرواية الجزائرية. ولعل عنوان الرواية «ألق النجوم الصيفي» يزكي هذا السرد الذي يربط بين الطبيعة والحياة. ولما كانت بداية أي نص مهمة كونها فاتحة الحكاية وبدايتها، فإنّ الكاتب يوليها لا شك عناية كبيرة وكذلك القارئ؛ فالكلمات الأولى في النص هي ما يفتح شهية القراءة لديه. جاء في بداية هذه الرواية ما نصه:

« من بداية الليل، اشتدّت العاصفة.

غير مرة، أيقظ سليم قصف الرعد، لطالما عاد إلى فراشه وحاول جاهدا أن يغفو، لكن الرياح العاتية كانت تزمجر وتهزّ سقف الحوش بشكل مخيف ناهيك أن قصف الرعد ما فتئ يُرعبه كلّما أقام الدنيا وأقعدها كمدافع الحرب العالمية الثانية.

حوالي منتصف الليل، ركدت الريح لتسترجع أنفاسها واستنفد الرعد ذخيرة مدافعه.» الرواية:7.

بمثل هذا السرد تتحول الطبيعة إلى مكون سردي للحكاية؛ فيضعنا في سياق مناخ متقلب مهول ومخيف، يجعل القارئ في حال من الترقب والعناية لما تحمله هذه اللغة السردية الطافحة بالشعرية خاصة لما يقول: ركدت الريح لتسترجع أنفاسها واستنفد الرعد ذخيرة مدافعه، وهو بذلك يدفع القارئ إلى استنهاض قوى الإحساس لديه حتى يضعه في الصورة لما سيأتي من الأحداث. ويضيف إلى ذلك إشارة خفيفة إلى أن الأمر متعلق بالإنسان وبالحرب ومخلفاتها فيربط بين الرعد ومدافع الحرب العالمية الثانية ليس من باب الهدر اللغوي ولا من باب سذاجة التشبيه والوصف، وإنما من باب التأسيس لسرد الطبيعة والحياة كما أسلفنا.

يقوم سرد الطبيعة والحياة في هذه الرواية على اختيار مشاهد طبيعية مهمة يمكن تلقيها على حقيقتها، كما يمكن تلقيها من باب النظام الاستعاري الذي وظّفه الكاتب كتقنية سردية وجمالية من باب التجريب والتجديد. مع العلم أن الروائي جيلالي خلاص يستثمر الطبيعة في رواياته من مثل: زمن الغربان، حُراث البحر، رائحة الكلب، حمائم الشفق، عواصف جزيرة الطيور، بحر بلا نوارس، شدو البلابل، زهور الأزمنة المتوحشة، خريف رجل المدينة وغيرها من نصوصه السردية. هذا وإنْ كنا نشير إلى اهتمام الرجل بسرد الطبيعة والحياة، فإننا نرى أن هذه النصوص لا يمكن إدراجها ضمن ما يعرف بالأدب البيئي كونها لا تحمل همًّا بيئيًا بقدر ما تسعى إلى جعل الطبيعة والحياة مكونًا سرديًا ينمّي الأحداث ويطور الشخصيات ويجعل الحكاية تستمر بنوع من الانسيابية والسيولة.

« في الليل، اشتدت العاصفة، لم ينمْ سليم إلاّ لماما، ذلك أنّ قصف الرعد أيقظه هلعًا عدة مرات.

في لحظات الاستيقاظ تلك، كثيرا ما كان يفكّر في أمّه، ترى لو قدّر الله وتوفي أبي، هل سنصبر فنتجاوز أنا وأمي المحنة المأساوية؟ لشدّ ما أخشى انهيار أعصاب أمي سريعة العطب ! « الرواية:28 ،29.

لا يخلو سرد الطبيعة والحياة هاهنا من نظام ترميزي بالنسبة لأسماء الشخصيات ولدلالة الأب والأم وارتباط كل ذلك بالوطن والاحتلال والثورة، فقد رصدت لنا هذه الرواية وقائع تأسيس «المنظمة الخاصة» في سنة 1947 بعد أحداث الثامن من ماي 1945 واستشهاد 45 ألف جزائري، وكيف مهدت كل هذه الأحداث في اندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المظفرة. « كانت قضية المناضلين الذي لجؤوا إلى الجبال بعد مجازر الثامن من ماي 1945 تؤرق قادة الأركان.

في سرّيّة تامة، ساعد حميد مصطفى بن بولعيد في نقل كوكبة من أولئك المطلوبين من مدينة الجزائر إلى منطقة الأوراس، في شرق البلاد، كان كريم بلقاسم على رأس المرحّلين الذين استقبلهم فلاّحون مجهولون في القرى والأرياف بعيدا عن أعين قوات الأمن الاستعمارية.» الرواية:147 ،148.

يقوم سرد الطبيعة والحياة في هذه الرواية أيضا على الواقعية في الأحداث إلى درجة يشعر القارئ وكأنه يعيش الزمن نفسه الذي عاشته الشخصيات على الرغم من تباعد الزمنين. أحداث كانت من نصيب كتب التاريخ وصفحات المذكرات والشهادات تتحول إلى خطاب سردي عبر فاعلية الخيال التي أضفت عليها سحرا وجمالا.

«- وجدت الثعبان الحديدي المترع بطنه مالًا وافرا. سأله أحمد بن بلة فورًا:

أرني مفتاح لغزك !

أجابه بختي نميش مبتسما:

لا تنس أنّي موظف ببريد وهران المهم. هناك قطار يحتوي مقطورة خاصة بأموال منجم قنادسة غير البعيد عن مدينة بشّار يأتي مرّة كلّ شهر.

أخطر أحمد بن بلة أعضاء قيادة أركان المنظمة الخاصة وشرح لهم طريقة السّطو على مقصورة المال بقطار بشّار- وهران.»الرواية:224 ،225.

هكذا لا يجد الكاتب صعوبة في تسريد هذه الحادثة التاريخية المعروفة ضمن سياق حكائي يجعلها قريبة من الواقع، وكأنه كان حاضرا لوقائعها وعاصر أحداثها. ليشير إلى قضية مهمة تتعلق بالطبيعة والحياة من خلال استغلال فرنسا لثروات الجزائر الباطنية؛ وعلى رأسها الفحم الحجري أساس الطاقة قبل اكتشاف البترول.

«كانت فرنسا تصدّر إلى أوربا وأمريكا فحم قنادسة وغير من البضائع الصحراوية كما التمور ولحوم الجمال وألبانها…»الرواية:225. في حين أن السردية الاستعمارية كانت تروج لمفهوم التهدئة؛ على أنها وجدت في الجزائر شعبا متخلفا متوحشا عليها تهدئته حتى يصبح بشرا متحضرا.

أشارت الرواية إلى بعض الحقائق على لسان بعض الفرنسيين؛

«- منذ أحداث الثامن من مايو 1945م. قال لنا أبي إنّ الأمور تغيرت في الجزائر. لقد تأسف طويلا على المجازر التي ارتكبها الجيش الاستعماري والمستوطنون في شرق الجزائر. لا زال يقول إنهم نفثوا بغير حق غلّهم على الأهالي العزل !» الرواية:193.

وبذلك تكون الرواية قد ربطت بين الطبيعة والحياة بطريقة لافتة للنظر؛ فكلما سردت لنا مشهدا من الطبيعة إلاّ وكان المشهد لطبيعة غاضبة فنهر الشلف فائض مجراه بغزارة، والثلج أقعد الناس في بيوتهم وغطى السهول والروابي والمنازل برداء أبيض ناصع، وفي الليل تشتدّ العاصفة والرعد كلما قصف أيقظ النائم هلعا عدة مرات. وزخات المطر غزيرة تنقر الأرض نقرات سريعة بخيوطها النازلة من السماء بكثافة وإن كانت خافتة. وفي مقابل هذه الطبيعة بحركتها هذه المفعمة بالحياة، يتجلى القتل بكل همجيته لمن يدّعي تهدئة شعب بدائي متخلف ومتوحش.

« سُرعان ما ينزل من تلك السفن الرمادية جنود كُثر مدجّجون بالأسلحة الفتّاكة، يتوغلون داخل اليابسة يهاجمون القرى البائسة فيشردّون أو يقتلون أهلها التعساء، حتى المحافل والأعراس المتواضعة لم تكن تنجو من بطشهم. ذلك أنهم كانوا يخطفون بعنف عرائسها وكواعبها، ناهيك عن سلب حُلّي النساء وجواهرهنَّ.» الرواية:226 ،267.

إنّ سردية الطبيعة والحياة في هذه الرواية جاءت لتسجل موقفًا مساندًا لخطاب الذاكرة المحارب لخطاب النسيان أو التناسي، ومن ثمّ تتعامل هذه السردية مع الأحداث التاريخية بواقع فنّي بعيد عن التسجيل أو التوثيق. « هذا تاريخ بلادي الحافل على مرّ العصور بأجيال وأجيال من المقاومين الأشاوس، إنْ متّ سيخلفني آلاف المتمردين والثوار الأشاوس ! قال سليم لنفسه.

في الأخير، انهارت قواه، شيئا فشيئا، أسبل النعاس جفنيه فتمدّد على حشيّة الزنزانة الوسخة. هجع هجعة الأبرار دون أن يدري أو يشعر بشمس الضّحى التي راحت تسطع فوق سجّن مليانة المغمّ.» الرواية:267.

أضفى سرد الطبيعة والحياة على هذه الرواية مسحة خاصة بتلك اللغة الشعرية التي تجاوزت المألوف والمعتاد ببنية لغوية زادت السرد جمالا وبهاء.» من حافّة الطريق إلى الأفق الضبابي، كانت بعض الرقع الموشّاة بالأعشاب الخضراء المزرقة تبدو كما شفاه بنات الهوى، ذلك أنّها كانت تعرض جمالها الذابل على هذا الحقل الهرم أو ذاك السهل العجوز.». الرواية:305 ،306. ومع كل ذلك تُنبت هذه الأرض رجالا أوفياء يتحدون الاستعمار. ففي «البدء، كان الحبّ، منذ الأزل كان الليل ولا زال شرشف غرام الأحباء.» الرواية: 348. بهذا الجملة تنتهي الرواية وبالحبّ تختم الحكاية.

كاتب جزائري