سرقة دبابة من قاعدة تدريب عسكرية إسرائيلية

القدس: كشفت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، عن قيام مجهولين بسرقة دبابة من قاعدة عسكرية في شمالي البلاد، خلال ساعات الليل.

وقالت في تصريح مكتوب: “وصل الليلة (فجر الأربعاء) تقرير من ممثل وزارة الدفاع، عن دبابة سُرقت من قاعدة تدريب للجيش الإسرائيلي بالقرب من تقاطع إليكيم (شمال)”.

وأضافت أنه عند تلقي التقرير، بدأ ضباط الشرطة في إجراء عمليات البحث، وبعد وقت قصير عثروا على الدبابة “في ساحة خردة في منطقة نيشر (قريبة من مكان السرقة)”.

وتابعت الشرطة الإسرائيلية: “من خلال التحقيق الأولي في ملابسات القضية، يشتبه في أن الدبابة غير نشطة، وتمت سرقتها من مكان الحادث، لأسباب يتم التحقيق فيها في هذه المرحلة”.

وأوضحت أنه عند تحديد مكان الدبابة المسروقة، تم إرسال بلاغ إلى وزارة الدفاع. وعليه، فتحت الشرطة تحقيقا مشتركا مع الوزارة.

ولم توجه الشرطة الاتهام إلى أي جهة بالمسؤولية عن سرقة الدبابة، حتى الساعة (09:15 ت.غ).

وفي فبراير/شباط الماضي، أقدم اثنان من الجنود القدامى بالجيش الإسرائيلي، على سرقة دبابة من مرتفعات الجولان، احتجاجًا على سياسات الحكومة في إضعاف السلطة القضائية.

وتتواصل الاحتجاجات في إسرائيل منذ يناير/كانون الثاني الماضي، على حزمة قوانين “الإصلاح القضائي” التي تقول الحكومة إنها توازن ما بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فيما تقول المعارضة إن “من شأنها تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.

(الأناضول)