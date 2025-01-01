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سرقة مجوهرات وحقائب يد ونقود بأكثر من 13 مليون دولار من قصر في لندن- (صور)

1 - يناير - 2025

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لندن: تبحث الشرطة في لندن عن سارق اقتحم قصرا مأهولا وسرق مجوهرات وحقائب يد فاخرة ونقودا تزيد قيمتها عن 10.5 مليون جنيه إسترليني (13.2 مليون دولار).

وكان صاحبا المنزل، اللذين حددت وسائل الإعلام البريطانية هوياتهما بأنهما أحد المؤثرين على “إنستغرام” وزوجها المطور العقاري، غير موجودين في المنزل وقت السرقة في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومع ذلك، كان هناك موظفون في المنزل، وكادت إحدى العاملات تواجه اللص المسلح، وفقا لتسجيلات كاميرات المراقبة.

ومن بين المسروقات خاتم ألماس يزن 10.73 قيراط، وأقراط ألماس، ودبوس مرصع بالذهب والألماس والياقوت الأزرق.

كما تضمنت المسروقات حقائب يد بقيمة 150 ألف جنيه إسترليني (189 ألف دولار).

وقد عرض أصحاب المنزل مكافأة قدرها 500 ألف جنيه إسترليني (628 ألف دولار) لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال المشتبه به وإدانته، بالإضافة إلى مكافأة إضافية بنسبة 10% من قيمة الممتلكات المسروقة التي يتم استعادتها.

(أ ب)

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