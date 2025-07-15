سرقة نواقل بيانات “يو إس بي” تحوي موسيقى غير منشورة لبيونسيه

واشنطن: سُرقت نواقل بيانات “يو إس بي” تحتوي على موسيقى غير منشورة للمغنية الأمريكية بيونسيه وخطط متعلقة بحفلاتها، الأسبوع الماضي في أتلانتا في جنوب الولايات المتحدة، على ما أعلنت الشرطة الاثنين.

في الثامن من تموز/ يوليو، تعرضت سيارة مستأجرة كان يستخدمها مصمم رقصات بيونسيه وأحد الراقصين لعملية سرقة طالت أغراضا كانت في داخلها، قبل يومين من انطلاق جولتها الغنائية “كاوبوي كارتر” في أتلانتا بولاية تكساس، وفق تقرير للشرطة.

وأبلغ مصمم الرقصات كريستوفر غرانت البالغ 37 عاما الشرطة بأنه ركن السيارة المستأجرة وعاد ليجد زجاجها الخلفي محطما.

وذكر التقرير أن السيارة كانت تضم بداخلها أقراص “يو اس بي” تحتوي على موسيقى عليها علامة مائية (لتحديد ملكية الملفات الرقمية)، وموسيقى غير منشورة، وخطط تصوير للحفلات، وقائمة حفلات سابقة ومستقبلية.

وقالت شرطة أتلانتا في بيان إنها أصدرت مذكرة توقيف بحق مشتبه به مجهول الهوية. وأضافت أن المشتبه به لا يزال طليقا.

من المقرر أن تختتم جولة بيونسيه “كاوبوي كارتر” في لاس فيغاس في غرب الولايات المتحدة نهاية تموز/ يوليو. وبدأت الجولة في نيسان/ أبريل بعد فوز المغنية بجائزة غرامي المرموقة في فئة ألبوم العام، عن ألبومها المسجل الثامن.

(أ ف ب)