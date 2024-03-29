“سرقة وهمية” في إذاعة خاصة تتحول إلى “حادثة سير مهنية” وهيئات تدخل على خط “الانزلاقات”- (تدوينات)

الرباط- “القدس العربي”: تحولت واقعة “السرقة الوهمية” على المباشر في برنامج إذاعي إلى حادثة سير مهنية، حركت هيئات كبرى مثل “النقابة الوطنية للصحافة المغربية” و”الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري” (الهاكا)، ناهيك عن تحرك “هيت راديو” (الإذاعة المعنية) ببيان توضيحي تتبرأ فيه من الواقعة وتؤكد عدم تورط طاقمها في ذلك.

“ورغم ذلك حقق البوز”، يقول أحد الظرفاء في منصات التواصل الاجتماعي الذين كان موعدهم مع “الجريمة المزيفة” واضطرار المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الشهير بـ “مومو” لدفع مبلغ 100 ألف درهم (حوالي 10 آلاف دولار) كفالة حتى لا يتابع في حالة اعتقال.

المستجد بعد دخول الأمن المغربي على خط السرقة المزيفة وإهانة هيئة منظمة، أن وكيل الملك (النائب العام) بالمحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، قرر متابعة المنشط الإذاعي في حالة سراح مع أداء الكفالة، بتهمة المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها.

شركاء “مومو” قررت النيابة العامة متابعتهم في حالة اعتقال، وتمت إحالتهم على السجن بالدار البيضاء، وبالتهم نفسها أي افتعال جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة.

بالنسبة للإذاعة الخاصة “هيت راديو” رغم متابعة منشطها في حالة سراح بعد توجيه النيابة العامة له تهمة المشاركة في افتعال “سرقة وهمية”، إلا أنها أصرت على تبرئة نفسها أولا وطاقمها ثانيا مؤكدة حرصها على القانون.

وتبرأت الإذاعة الخاصة من الحادثة المفبركة بالتأكيد على أن الأفعال المنسوبة لا تتماشى مع مبادئها منذ بداية عملها، وحرصت على تبرئة أطقمها وأن لا علاقة لهم بـ “السرقة الوهمية”، وأن فريقها الإعلامي ملتزم بمبادئه.

وبعد أن أوضحت المحطة الإذاعية الخاصة استعدادها للتعاون مع السلطات لإثبات الحقائق، أبرزت حرصها على تقديم محتوى عالي الجودة يليق بمستمعيها، لأن ما “يهم الإذاعة أن تطمئن مستمعيها ومتابعيها وشركائها وتؤكد لهم التزامها وحرصها المستمرين على تقديم محتوى عالي الجودة، في إطار احترام القوانين والقيم التي تعتز بها”.

حادثة السير المهنية هذه حركت حارسة المهنة والمهنيين في المغرب “النقابة الوطنية للصحافة المغربية” التي أصدرت بيانا بشأن واقعة بت خبر مفبرك بإذاعة خاصة.

وشددت النقابة في بيانها، الذي تلقت “القدس العربي” نسخة منه، على احترام “قرينة البراءة”، مؤكدة التريث “قبل اتخاذ موقف من الواقعة”، لكنها اغتنمت المناسبة لتنبه “للانزلاقات الكثيرة التي تقترف في عمل بعض الإذاعات الخاصة، والتي تعد انزياحا عن الأسس المهنية وانتهاكا لأخلاقيات المهنة”.

وقالت “إن هذه الواقعة ستقوي الشكوك حول صدقية البرامج المباشرة على الإذاعات الخاصة، وخصوصا تلك التي تتعلق برواية أحداث أو مشاركة وقائع ومشاكل، وسيرفع من وتيرة الشبهات حول إمكان فبركة تلك المكالمات وتضمينها وقائع حافلة بعناوين الإثارة، بغية الرفع من نسبة الاستماع، مما يعد تحايلا على المستمعين، وهو ما يقوض الإضافة المعتبرة التي حملتها هذه الإذاعات في المشهد الإعلامي”.

وتابعت النقابة المهنية تنبيهاتها بإثارة “ما تقوم به بعض الإذاعات الخاصة من تفضيل عدم توظيف صحافيين مهنيين، وتعويضهم بأفراد/ منشطين يقومون بأدوار التنشيط وإنجاز الحوارات والمراسلة وتغطية الأحداث وفق عقود خاصة، وأغلبهم ممن لا تكوين لهم في القوانين المنظمة للمهنة، ولا دراية لهم بأخلاقياتها، ولا اطلاع لهم على أجناسها، مع ما يترتب عن ذلك من غياب للمهنية وجهل بأخلاقيات العمل الإذاعي”.

وطالبت النقابة “بإعادة النظر في القانون 03.77 المنظم للقطاع السمعي البصري بما يحد من هذه الاختلالات، وبما يجعل دفاتر التحملات تحدد نسبة معتبرة من توظيف الصحافيين/ات المهنيين/ات، وتقيد عمل الإذاعات الخاصة وفق دفاتر التحملات والقوانين والأعراف المنظمة للمهنة، ووفق الممارسات الفضلى المتضمنة في ميثاق أخلاقيات المهنة”

وأحالت النقابة في بيانها على “الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري”، داعية إلى تدخل أكثر فاعلية من طرفها “صونا لحقوق المستمعات والمستمعين، وزجرا لكل المخالفات القائمة على الفبركة، والإشاعات، والتشهير، والإشهار الضمني، ومنعا لكل أشكال انتحال الصفات خصوصا في البرامج ذات الطابع الصحي بما فيها الصحة النفسية أو القانوني أو الديني أو التوعوي”.

“الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري” لم تتأخر في الإدلاء بدلوها وهي المعنية رقم واحد بالواقعة، بحكم وظيفتها المتمثلة في مراقبة المشهد الإعلامي السمعي البصري، ودعت إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، مشيرة إلى أنها “عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة خلال المشاركة في برنامج إذاعي”.

وبدورها أخذت الهيئة بعين الاعتبار “احترام مبدأ قرينة البراءة”، لكنها ذكرت “ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية، لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، في ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام”.

واستعرضت الهيئة مختلف تجليات التشريعات التي تنظم العمل الإذاعي والتلفزيوني، مشيرة إلى أن المشرع نص على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية”، وذلك “ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، مما لا يتنافى مع مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري ولا مع اختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج”.

وواصلت استعراض أخلاقيات ومبادئ وقوانين العمل السمعي البصري، والغاية الفضلى من السهر الدائم لها “على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين، تبقى هي درء تغليط المستمع/المشاهد بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية”.

الجدير بالذكر أن تفاصيل واقعة “السرقة الوهمية” تعود إلى مكالمة هاتفية على المباشر أثناء برنامج إذاعي ينشطه محمد بوصفيحة الشهير بـ “مومو”، حين زعم مواطن أن هاتفه سرق أثناء المكالمة ليتفاعل المنشط معه ويتمدد الحديث ليشمل حتى المزاعم بتقصير الأمن المغربي.

أمن الدار البيضاء أصدر بيانا أكد فيه أنه بمجرد وقوع السرقة الوهمية واتهام الشرطة بالتقصير على المباشر في برنامج إذاعي، فتح بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.

وأفاد إدارة الامن بأنها تفاعلت بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانبه، إذ تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.

وخلصت أبحاث الأمن، التي تمت بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، إلى أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه حصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.