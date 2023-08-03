«سر وقدر» قصة حب في ظروف صعبة تجمع اللبنانيان بيتر سمعان ورهف عبد الله

بيروت – «القدس العربي»: تستمر أعمال تصوير المسلسل اللبناني «سر وقدر»، الذي يلعب دور البطولة فيه الممثل اللبناني بيتر سمعان إلى جانب ملكة جمال لبنان السابقة الممثلة رهف عبد الله.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حب تجمع كلاً من بيتر ورهف في ظروف صعبة إذ يجسّد بيتر بشخصية «طارق» دور مدير في شركة يملكها أحد النواب الذي يكبر زوجته رهف بدور «هلا» بـ 20 عاماً ويؤدي دور النائب الممثل فادي إبراهيم وهو والد لفتاتين قبل أن يتم اغتياله وتنشأ علاقة بين زوجته ومدير الشركة.

وهذا المسلسل من إنتاج شركة «فينيكس بيكتشر» لصاحبها ايلي معلوف، ومن كتابة الممثلة فيفيان أنطونيوس وإخراج كارولين ميلان، التي تواصل تصوير المشاهد منذ شهر كانون الثاني/ يناير الفائت لتباشر بعد الانتهاء من التصوير بعملية المونتاج كي يُعرَض المسلسل في دورة برامج الخريف على قناة «أل بي سي».

وهذا المسلسل هو العمل الدرامي الثالث لرهف عبد الله بعد تجربتها في مسلسل «صمت الحب»، ومسلسل «رصيف الغرباء»، الذي يُعاد بثه على شاشة LBCI»أل بي سي»، التي انتقلت إليها لرهف كمذيعة في برنامج «مورنينغ توك». أما بيتر فهذه ثنائيته الأولى مع رهف بعدما برز في أكثر من ثنائية مع كل من الممثلات ريتا برصونا ونادين الراسي ونادين نسيب نجيم.