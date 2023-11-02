سطو إسرائيلي على أغنية محمد عساف “أنا دمي فلسطيني”

بيروت- “القدس العربي”:

لا تكتفي إسرائيل بارتكاب جرائم وحشية ضد أهالي قطاع غزة من أطفال ونساء وشيوخ، وبسرقة أحلام الشعب الفلسطيني بدولة حرة ومستقلة، بل قامت بالسطو أيضاً على أغنية النجم محمد عساف “أنا دمي فلسطيني” الشهيرة.

وفوجئ المتابعون بتحويل هذه الأغنية من قبل إسرائيليين من اللغة العربية إلى العبرية وتبديل كلماتها من “أنا دمي فلسطيني” إلى “أنا دمي إسرائيلي” مع سرقة كاملة للحنها.

وعمد جيش الاحتلال إلى نشر فيديوهات لجنوده وهم يتفاعلون مع النسخة المسروقة والمحرّفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما تطبيق “تيك توك” الذي يستمر في سياسة حظر المنشورات المتعلقة بفلسطين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأغنية حُذفت في شهر آذار/ مارس الماضي عن تطبيق “سبوتفاي”، إلا أنه تم إعادتها بعدما رضخت إدارة التطبيق لحملة مقاطعة شنّها المستخدمون المناصرون للقضية الفلسطنية.