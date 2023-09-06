«سعادة» استثمار عقاري خليجي بأكثر من مليار دولار في مصر

■ القاهرة – د ب أ : أعلن مستثمرون خليجيون إطلاق مشروع «سعادة» السكني ، أولى مشروعاتهم العقارية فى مصر ، باستثمارات مبدئية تقدر بنحو 36 مليار جنيه ( الدولار يساوي 95ر30 جنيه مصري) .

وقالت شركة «هورايزون مصر للتنمية العمرانية» (يملكها مستثمرون خليجيون) أمس الأربعاء إن مشروع «سعادة» السكني نقطة تحول في مفهوم الإسكان العصري الراقي بمصر والعالم، لامتلاكه الرؤية والموقع الفريد والاستثمارات الضخمة والطرازات المعمارية التى تدخل مصر لأول مرة.

وأكدت الشركة حرصها أن تكون انطلاقتها الأولى فى السوق المصرى بشكل متفرد ومبتكر ولذلك تم اختيار اسم المشروع «سعادة» ليكون مصدرا للبهجة والراحة ونقطة جذب لكل من يبحث عن السعادة فى سكن المستقبل. وقال العضو المنتدب للشركة محمد توفيق ، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أمس الأربعاء، إن المشروع يقع على مساحة 370 فدانا باستثمارات مبدئية تقدر بنحو 36 مليار جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال أربع إلى خمس سنوات، حيث يقع فى موقع استراتيجى متميز بالقاهرة الجدديدة، على طريق السويس وعلى بعد خمس دقائق من مطار القاهرة.

وأوضح أن «سعادة» يضم 1300 فيلا بطرازات وتصميمات فريدة، تحيطها بحيرات وشواطئ صناعية ومساحات خضراء شاسعة ، لافتا إلى أن النسبة البنائية ستكون على مساحة 11 % فقط من إجمالي مساحة المشروع رغم أن المسموح هو البناء على 20 % من المساحة، وذلك لإتاحة مساحات خضراء شاسعة وبحيرات صناعية «لاجونز» متنوعة، لمنح أجواء من الهدوء والراحة تتماشى مع شعار ورؤية بناء سكن عصري متميز يمنح السعادة لقاطنيه.

وأشار إلى أن المشروع يمتاز بتكامل الخدمات حيث يضم فندقين خمس نجوم بطاقة استيعابية 200 غرفة وسيتم إسنادهما لكبرى شركات إدارة الفنادق العالمية، كما يضم المشروع 250 وحدة فندقية، ومدرسة دولية ونادى على الطراز العالمى، وكلاب هاوس جارى التفاوض مع كبرى الشركات العالمية لتولى إدارته، بالإضافة إلى مول تجارى يضم علامات تجارية تدخل السوق المصري لأول مرة.

وقال إنه تم الاستعانة بأكبر وأهم بيوت الخبرة وشركات التصميم المعمارى فى العالم من كندا وأمريكا ودبى لتصميم الواجهات الداخلية والخارجية، وادخال طرازات معمارية لأول مرة بمصر، مشيرا إلى التعاقد مع واحدة من أهم شركات المقاولات السعودية وهي شركة عبد الله المسحل، والتي تملك خبرات وسابقة أعمال متميزة في قطاع المقاولات.

ولفت توفيق إلى أن شركة «هورايزون مصر» يمتلكها الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري – إمارة عجمان، وزير الدولة لشئون مجلس الاتحاد الأسبق بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس أحمد عدنان سفاريني رئيس مكتب مجموعة عدنان سفاريني للأستشارات الهندسية بالإمارات العربية المتحدة التي تمتلك خبرات على مدار 60 عاما فى بناء الأيقونات المعمارية الفريدة، وحصدت العديد من الجوائز المعمارية وكانت في صدارة الأرقام القياسية بأعلى برج سكني في العالم.