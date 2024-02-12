سعد الحريري يعود إلى السرايا الحكومية قبل ذكرى 14 شباط

بيروت- “القدس العربي”: تابع اللبنانيون باهتمام موضوع عودة رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري إلى بيروت لإحياء ذكرى اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير، في ظل تحضيرات توحي بأن الذكرى سيتخللها حشد كبير لمناصري “المستقبل” من مختلف المناطق اللبنانية، لتوجيه رسالة للحريري الذي علّق عمله السياسي قبل سنتين، بضرورة البقاء في العاصمة اللبنانية، وقد رفع جمهور “المستقبل” شعار “تعوا ننزل ليرجع”.

وقد تقصّد الحريري، الذي ظهر بشكل جديد وتسريحة شعر مختلفة وذقن خفيفة، زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية للتأكيد على أهمية موقع رئاسة الحكومة في ظل ما تتعرض له من حملات. ولدى سؤال الحريري إن كان لايزال ملتزماً الصمت أجاب “بشوفكم بـ 14 شباط”.

وقد رحّب ميقاتي بالحريري في بيته، وتمنى “أن تكون ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه مناسبة جامعة تؤكد وحدة اللبنانيين في وجه الأخطار المحدقة بلبنان”.

إستقبل رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي الرئيس سعد الحريري بعد ظهر اليوم في السرايا.

وقد اقيمت للرئيس الحريري فور وصوله مراسم الاستقبال الرسمية، ثم عقد الرئيسان اجتماعا في مكتب رئيس الحكومة.

وقد رحّب رئيس الحكومة بالرئيس الحريري، وتمنى" ان تكون ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه… pic.twitter.com/N5JzBfn7eZ — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) February 12, 2024

وسيلتقي الحريري مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس مجلس النواب نبيه بري وعدداً من النواب السنة ونواب “اللقاء الديمقراطي” والقوات اللبنانية وعضو “تكتل لبنان القوي” آلان عون.