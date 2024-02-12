سياسة | عربي

سعد الحريري يعود إلى السرايا الحكومية قبل ذكرى 14 شباط

منذ ساعة واحدة

سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”: تابع اللبنانيون باهتمام موضوع عودة رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري إلى بيروت لإحياء ذكرى اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير، في ظل تحضيرات توحي بأن الذكرى سيتخللها حشد كبير لمناصري “المستقبل” من مختلف المناطق اللبنانية، لتوجيه رسالة للحريري الذي علّق عمله السياسي قبل سنتين، بضرورة البقاء في العاصمة اللبنانية، وقد رفع جمهور “المستقبل” شعار “تعوا ننزل ليرجع”.

وقد تقصّد الحريري، الذي ظهر بشكل جديد وتسريحة شعر مختلفة وذقن خفيفة، زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية للتأكيد على أهمية موقع رئاسة الحكومة في ظل ما تتعرض له من حملات. ولدى سؤال الحريري إن كان لايزال ملتزماً الصمت أجاب “بشوفكم بـ 14 شباط”.

وقد رحّب ميقاتي بالحريري في بيته، وتمنى “أن تكون ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه مناسبة جامعة تؤكد وحدة اللبنانيين في وجه الأخطار المحدقة بلبنان”.

وسيلتقي الحريري مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس مجلس النواب نبيه بري وعدداً من النواب السنة ونواب “اللقاء الديمقراطي” والقوات اللبنانية وعضو “تكتل لبنان القوي” آلان عون.

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  1. يقول رياد:
    فبراير 12, 2024 الساعة 6:23 م

    المشكلة ليست عودته لكن القضية تكمن باستقباله والحفل بالاستقبال فلماذا هذا الاستقبال والناس في لبنان جياع

    رد

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