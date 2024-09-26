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سعد لمجرد سعيد بـ500 مليون مشاهدة لأغنيته مع إليسا- (تدوينة)

منذ 47 دقيقة

سعد لمجرد وإليسا

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الرباط- “القدس العربي”:

عبّر الفنان المغربي سعد لمجرد عن سعادته العارمة بنجاح أغنيته المشتركة مع الفنانة اللبنانية إليسا التي تحمل عنوان بـ”من أول دقيقة”، وذلك بعد بلوغها سقف متابعة مرتفع تمثل في 500 مليون مشاهدة.

ونشر النجم المغربي صورة (بوستر) تجمعه بالنجمة إليسا، أثناء تسجيل أغنية “من أول دقيقة”، واعتلى رقم 500 مليون واجهة المنشور، وعلق عليه بقوله “كم هو جميل أن أتذوق طعم النجاح بجانب أحبائي”.

وبعد أن وصف إليسا بالفنانة “العظيمة”، وجه لها الشكر الكامل، ومعها “الأعزاء أمير طعيمة، رامي جمال، وأحمد إبراهيم”، وزاد في عرفانه قائلا: “ممتن لكم جميعًا لدعمكم الكبير في نجاح هذه الأغنية”.

وكانت أغنية “من أول دقيقة” قد حققت النجاح واعتلت قائمة الأكثر مشاهدة منذ إطلاقها في الرابع من أيار/ مايو من عام 2022، كما تمكن “الفيديو كليب” الخاص بها من المزاوجة بين روعة اللحن والكلمات والأداء والمشاهد التي كانت برؤية المخرج كريم بنيس، وجرى تصويره في باريس العاصمة الفرنسية.

وبمجرد طرحها في الشهر الأول، حققت الأغنية 100 مليون مشاهدة على منصة “يوتيوب” لتحتل بذلك قائمة أسرع الأغاني العربية انتشارا.

وأغنية “من أول دقيقة”، هي من كلمات أمير طعيمة وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومكس وماستر إيلي بربر، وإخراج كريم بينس، وهو “الديو” الأول الذي يجمع كل من النجمة اللبنانية إليسا، والنجم المغربي سعد لمجرد، وكانت حديث منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الفنية إبان الاشتغال عليها، خاصة بعد إغداق الفنانة اللبنانية الكثير من المديح على الفنان المغربي، والعكس صحيح أيضا.

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