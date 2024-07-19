سعد لمجرد ووالدته معاً في فيلم سينمائي

“القدس العربي”: أعلن النجم المغربي سعد لمجرد خوضه مجال السينما، من خلال تقديم أغنية جديدة في فيلم من بطولة والدته الفنانة نزهة الركراكي.

ونشر لمجرد الإعلان الترويجي للفيلم عبر حسابه الرسمي في تطبيق “إنستغرام”، مرفقاً بقوله: “مسرور للغاية بمشاركتي في فيلم ‘6/9’ بأغنية ched”.

وأضاف: “إنه لشرف لي العمل مع عمالقة الفن في المغرب، وعلى رأسهم والدتي للا نزهة الركراكي والحاج محمد الجم والفنان عبد الإله عاجل، ونخبة من أهم الفنانين المغاربة الذين أكنّ لهم كل التقدير والاحترام”.

واختتم لمجرد بالقول: “شكري الجزيل لفريق العمل على هذا الفيلم المميز. نتمنى له النجاح والتوفيق بإذن الله”.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية “عباس”، رجل أعمال قوي ومؤثر، يؤسّس مشاريع عدة تتنوع بين العقارات والإنتاج السمعي البصري، ويكشف عن جانبه السلطوي والتوترات التي تكتنف علاقاته مع موظفيه وأفراد أسرته وشركائه التجاريين؛ بحيث يجسد الرجل في دور كوميدي شخصية محترمة، لكن غالباً ما تكون منفصلة عن الاحتياجات العاطفية لمن حوله، ما يضيف طبقات من التعقيد والعمق الى شخصيته بطريقة ساخرة، بحسب مجلة لها.