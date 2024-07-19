سعد لمجرد ووالدته معاً في فيلم سينمائي

“القدس العربي”: أعلن النجم المغربي سعد لمجرد خوضه مجال السينما، من خلال تقديم أغنية جديدة في فيلم من بطولة والدته الفنانة نزهة الركراكي.
ونشر لمجرد الإعلان الترويجي للفيلم عبر حسابه الرسمي في تطبيق “إنستغرام”، مرفقاً بقوله: “مسرور للغاية بمشاركتي في فيلم ‘6/9’ بأغنية ched”.
وأضاف: “إنه لشرف لي العمل مع عمالقة الفن في المغرب، وعلى رأسهم والدتي للا نزهة الركراكي والحاج محمد الجم والفنان عبد الإله عاجل، ونخبة من أهم الفنانين المغاربة الذين أكنّ لهم كل التقدير والاحترام”.
واختتم لمجرد بالقول: “شكري الجزيل لفريق العمل على هذا الفيلم المميز. نتمنى له النجاح والتوفيق بإذن الله”.
وتدور أحداث الفيلم حول شخصية “عباس”، رجل أعمال قوي ومؤثر، يؤسّس مشاريع عدة تتنوع بين العقارات والإنتاج السمعي البصري، ويكشف عن جانبه السلطوي والتوترات التي تكتنف علاقاته مع موظفيه وأفراد أسرته وشركائه التجاريين؛ بحيث يجسد الرجل في دور كوميدي شخصية محترمة، لكن غالباً ما تكون منفصلة عن الاحتياجات العاطفية لمن حوله، ما يضيف طبقات من التعقيد والعمق الى شخصيته بطريقة ساخرة، بحسب مجلة لها.
أريد فقط من جريدتكم إلقاء الضوء على حصول المطبخ المغربي على الرتبة الأولى في العالم مؤخرا بعد تجاوزه للمكسيك في النهاية ، وشكراً
صحيح.. المسابقة عالمية بالتصويت.. وإشرف عليها
النجم العالمي غوردان رامزي… وظننت أن حربدتنا
ستغطي الحدث في منوعات… فالأمر يهم دولة
عربية بجائزة عالمية.. وقد يحدث هذا..
شكرا الأخ ابن الوليد ، ولنا الثقة الكبيرة في جريدتنا أنها ستتناول هذا الإنجاز العربي المغربي في أقرب وقت
قلت لي ” والتوفيق باذن الله” اللهم قوي ايمانه. ونعم التربية، ونعم الوالدة. انعم واكرم.
عائلة فنية بدون منازع
من المتابعة يتضح لي ان المغني كما المطبخ يعتبر ثروة قومية للبلد وهذا يذكرني بالقضايا الجنسية التي كانت مرفوعة ضده.
هل ثبت ان البنات ذهبن معه بمحض إرادتهن إلى حيث أخذهن وثبتت البراءة وتم الحكم بها، ام ان القضايا لا زالت مؤجلة بانتظار صدور الاحكام؟
وكيف كانت ردة فعل السيدة الفاضلة أمه إذا كان هنالك حكم بالبراءة عند سماعها الخبر؟
الهذا السبب وافقت على التمثيل معه؟
ما يتضح لك خطأ .. المطبخ هو موجود قبل سعد
المجرد.. وهذا الأخير لا يعتبر ترات. بل فنان جديد
و بريئ حتى تتبت ادانته.. الادانة التي لن تأتي على ما
يبدو.. فالأمر كان في حزمة ردة فعل من فرنسا
تجاه المغرب.. على أمور سياسية .. وان كنت مسلما
اخي الكريم.. فعليك الانتباه حتى من الايحاء بإدانته
حتى يتبين ذلك.. فما بالك بالمساس بأمه الفاضلة
بطريقة لغوية بهلوانية.. لأنه إثم.. إثم واضح..
“فإن بعض الظن إثم” .. وأنا لا ارضاه لك..
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ويبقى سعد فنان جميل.. لحد الآن بريئ.. فهو بريئ اذا..
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والمطبخ المغربي حصل على المرتبة الأولى…