سعد لمجرد يتحول إلى أشقر ويحتفل بعيد زواجه ومليون مشاهدة لـ”قولي متى”- (تدوينات)

الرباط – “القدس العربي”:

أطل الفنان المغربي سعد لمجرد على متتبعي حسابه في انستغرام، بـ”لوك” جديد صار فيه شعره أشقر، بلحية خفيفة لم يتغير لونها، والبقية عادية في عيون معجبيه.

الإطلالة الثانية التي ظهر فيها لمجرد بـ”اللوك” الجديد، كانت بمناسبة عيد زواجه الأول، ونشر صورا تجمعه بغيثة شريكة عمره، إلى جانب صورة لـ “تورتة” ضخمة.

وأرفق الصور بتعليق قال فيه “عيد ميلاد سعيد وذكرى سنوية سعيدة لزوجتي المذهلة”، وأضاف أنها “تقف بجانبي في السراء والضراء”، لذلك فهو “ممتن جدًا لحبك ودعمك”، ويترقب “سنوات عديدة أخرى من السعادة معًا”، ليختم بتوجيه خطابه إلى زوجته “أحبك بلا نهاية”.

كل التعليقات على الصور، هنّأت الفنان وزوجته بمرور عام على زواجهما، مع التمنيات العريضة بدوام السعادة وما إلى ذلك من تعابير المحبة والإعجاب.

“اللوك” الأشقر الجديد للمجرد، أطل به قبل موعد عيد زواجه، وكان من خلال مقطع فيديو نشره أيضا على حسابه بإنستغرام، ويتعلق ببلوغ أغنيته المصورة في الهند “قولي متى”، لمليون مشاهدة في يوتيوب.

مقطع الفيديو يظهر فيه لمجرد مع عائلة زوج وزوجته وأبناء يحيطون بهما ويحملون “تورتة” تشير إلى المناسبة وهي مليون مشاهدة مع صورة لأفيش الأغنية وشعار يوتيوب، وبدا لمجرد سعيدا لكنه مارس بعض الدعابة مع جمهوره وهو يوهمهم أنه يبكي جراء التأثر، وكتب في التعليق على الفيديو “تحياتي لجميع المعجبين المذهلين! لقد خططت لمشاركة هذا الفيديو بمجرد وصولنا إلى 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، لكنني أخذت استراحة قصيرة من وسائل التواصل الاجتماعي لأعود أقوى وأكثر انتعاشًا لكم جميعًا”.

وأضاف بعد أن أشار إلى أن 100 مليون مشاهدة كانت قبل مدة “والآن، نحن على وشك تحقيق 120 مليون مشاهدة، وهو أمر مذهل للغاية! ما شاء الله! لقد قمت بالفعل بإعداد مقطع ملحمي للاحتفال بهذا الإنجاز”. وعبر عن امتنانه لمعجبيه “المذهلين، الذين سأعتز بهم إلى الأبد”، وفق تعبيره.