سعد لمجرد يتحول إلى الكوميديا- (فيديو)

الرباط- “القدس العربي”:

أثار النجم المغربي سعد لمجرد، حيرة عشاقه ومتابعي حساباته على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة إنستغرام، متسائلين عن سر اهتمامه بالتمثيل، وعمّا إذا كان سيضيف الكوميديا إلى مسيرته الفنية بعد نجاحه في الغناء.

وجاء ذلك بعد نشر لمجرد مقطع فيديو على حسابه في إنستغرام، عبارة عن مشهد كوميدي يجمعه مع صديق على طاولة البلياردو، وهما يتعرضان لحوادث طريفة مع شخص ثالث مفتول العضلات، حيث يصطدم به في البداية سعد، ثم صديقه الذي يتسبب في نزع شعره المستعار.

المشهد لم يكن ناجحا فنيا، لكن بعض عشاقه اعتبروه نوعا من الدعابة أو نكتة مصورة يحاول من خلال لمجرد الترفيه عن متابعيه، عوض مواضيع الغناء والفن التي يواصل نشرها، ومشاركاته في عدد من الحفلات والسهرات والتظاهرات الفنية، وبلغ الفيديو إلى حدود كتابة هذا التقرير أكثر من 152 ألف “لايك إعجاب”.

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وما زاد من تأجيج التأويلات هو التجربة السينمائية الأولى التي خاضها الفنان سعد لمجرد، من خلال مشاركته في فيلم يحمل عنوان (قلب 9/6)، وجاور فيه والدته الفنانة نزهة الركراكي، كما حضر نجوم كبار أمثال محمد الجم وعبد الإله عاجل وعبد الرحيم المنياري ومحمد عاطر.

واحتفى لمجرد بمشاركته في الفيلم السينمائي معبرا عن فرحته وسعادته بوجوده إلى جناب كبار الممثلين المغاربة وعلى رأسهم والدته، ونشر في وقت سابق الإعلان الترويجي للعمل السينمائي وقال إنه “مسرور للغاية بمشاركتي في فيلم قلب 6/9″. كما أكد أنه يتشرف بـ”العمل مع عمالقة الفن في المغرب، وعلى رأسهم والدتي نزهة الركراكي والحاج محمد الجم والفنان عبد الإله عاجل، ونخبة من أهم الفنانين المغاربة الذين أكنّ لهم كل التقدير والاحترام”.