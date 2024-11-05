سعد لمجرد يشكر جمهوره العربي بعد تحقيق مليار مشاهدة لأغنيته- (تدوينة)

الرباط- “القدس العربي”:

اختار الفنان المغربي سعد لمجرد، اللغة الإنكليزية ليعبر عن فرحته ويشكر جمهوره العربي، بمناسبة تحقيقه رقما قياسيا من المشاهدات، بلغ المليار لأغنية “لمعلم”.

الإنجاز الذي وصف بأنه الأول على الصعيد العربي لفنان يبلغ سقف مليار مشاهدة لأغنية من أغانيه، احتفل به لمجرد بطريقته، ونشر تركيبة لأهم مقاطع فيديو كليب الأغنية، وأرفق المقطع المنشور على حسابه في “إنستغرام” بتعليق باللغة الإنكليزية.

وقال لمجرد مخاطبا جمهوره: “مليار.. يا له من شرف أن أتابع مثل هؤلاء المعجبين الجميلين والمخلصين، أحبكم جميعا بصدق”.

وعلى غير العادة، خلت التعليقات من الانتقاد، ونال التنويه والإشادة. وقال متابع عربي وضع صورة لمجرد في البروفايل الخاص بحسابه، إنه “بوجود هذه الأرقام الفلكية برصيدك الفني يحق لهم أن يغاروا منك”. تعليق آخر قالت كاتبته: “وما زالت الأرقام القياسية والمليارات في أعمالك بحول الله، وما زالت النجاحات يا معلم الفن ومعلم قلوبنا”.