سعد لمجرد يعلن عن ديو جديد مع نجمة هندية- (صورة)

“القدس العربي”: شوّق النجم سعد لمجرد محبيه بالإعلان عن ديو جديد مع النجمة الهندية شريا غوشال بعنوان “قولي متى”، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع.

وشارك النجم المغربي متابعيه على انستغرام بصورة تجمعه بالفنانة الهندية مع اسم الأغنية GuliMata وتم الكشف عن تيزر الأغنية التي من المتوقع إصدارها اليوم عبر يوتيوب.

وأرفق سعد البوستر الخاص بالأغنية بتعليق جاء فيه: “لطالما سرقت الهند قلبي بكل الجوانب، من جمالها المذهل إلى فرصة العمل مع بعض أفضل المخرجين. لم يكن الفريق بأكمله موهوباً فحسب، بل كان أيضا لطيفاً ومحترفاً بشكل لا يصدق”، بحسب ليبانون 24.