سعد لمجرد يعود إلى الهند بأغنية “هوما دول”… ومدونون ينتقدون “ندبة الشيطان” ـ (تدوينات)

الرباط ـ “القدس العربي”:

حقق الفنان المغربي سعد لمجرد في زمن قياسي، نسبة مشاهدة مرتفعة لأغنيته الجديدة “هوما دول”، واحتفل بـ 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب، من خلال مقطع فيديو جمع فيه مشاهد من الفيديو كليب، وظهرت فيها لحظات شبه حميمية مع الممثلة السويدية اليونانية إيلي أفرام، التي كانت بطلة العمل المغربي الهندي.

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وقال لمجرد تعليقا على الصور في منشوره على إنستغرام إنه يشارك “بعض اللحظات التي لا تنسى مع المجموعة”، وتوجه بخطابه لمعجبيه باسمه وباسم الفنانة المشاركة في بطولة الفيديو كليب وكل الفريق بقوله إنهم “ممتنون للغاية لدعمكم الرائع. بفضلكم، أصبحت الأغنية في طريقها إلى تحقيق 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب وتتألق عبر جميع المنصات”.

المشاهد شبه حميمية التي ظهر عليها لمجرد برفقة الممثلة إيلي أفرام، لم تسلم من الانتقاد، واعتبرها عدد من المدونين “مخلة بالحياء” و”غير مناسبة”، فيما ركز بعضهم على إطلالة الفنان في الفيديو كليب، خاصة تلك الندبة المصطنعة على وجهه والتي تدخل في سياق الاكسسوار العام لظهوره في العمل، وقال مدون متسائلا “ماذا يريد سعد لمجرد أن يوصل إلينا بأغنيته الجديدة (هوما دول)”، ووضع علامة على الندبة موضحا “أتباع الشيطان في تزايد في المغرب”.

الأغنية الجديدة المغربية الهندية “هوما دول” التي أطلقها لمجرد حديثا، هي عبارة عن ديو غنائي جديد مع الفنانة الهندية نيتي موهان، وهي الثانية في مسيرة النجم المغربي التي يتعاون فيها مع بوليوود ونجومها بعد أغنيته السابقة “قولي متى” التي شاركته فيها الفنانة الهندية شريا غوشال.

واحتفت العديد من المواقع الإخبارية الفنية المحلية بنجاح العمل الغنائي الجديد لسعد لمجرد.

الجدير بالذكر أن أغنيته “هوما دول”، تعاون فيها لمجرد مع المغنية الهندية الشهيرة نيتي موهان، وهو من كلمات محمد المغربي ورنا سوتال، وألحان مشتركة بين المغربي مهدي موزايين والهندي رجات ناكبال، وتوزيع مادارا شوكا، أما إخراج الفيديو كليب فقد أنجزه كل من أكام مان وعزيم مان.