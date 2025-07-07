سعد لمجرد يغني في المغرب بعد غياب سنوات- (تدوينة)

الرباط- “القدس العربي”: يواصل الفنان المغربي سعد لمجرد الترويج لحفله المرتقب في أحد منتجعات مدينة الجديدة على الساحل الأطلسي، والذي سيشكّل عودة له بعد غياب دام تسع سنوات عن إحياء السهرات في بلده، منذ بداية قضيته في فرنسا.

حدد موعد الحفل المرتقب في 12 من تموز/يوليو، حيث تتوزع فئات الجمهور بين تذاكر فضية وأخرى ذهبية، وفقًا لأسعار أثارت جدلاً واسعا بين عشاق لمجرد، وكذلك بين جمهور الغناء في المغرب. تراوحت أسعار التذاكر بين 950 درهما (ما يعادل نحو 105 دولارات)، و1750 درهما (أي ما يقارب 194 دولارا).

وفي تدوينات على مواقع التواصل، اشتكى العديد من المغاربة من غلاء تذاكر الحفل، ورغم ذلك لم يمنعهم السعر من اقتنائها، معربين عن أسفهم لأن الأسعار مرتفعة للغاية. وأشار بعض المنتقدين إلى أن اختيار منتجع شهير ومصنف سياحي من الدرجة الأولى لاستضافة الحفل يؤكد أن الحضور سيكون مكلفا.

من جانبه، نشر النجم المغربي صورا جديدة تُظهر استعداداته للحفل، موجّها الشكر للموسيقيين، ووالده، ووالدته، وكل جمهوره. وظهر في مقهى وهو يحتسي فنجان قهوة ويلتقط الصور مع العمال، كما احتضن طفلة صغيرة، ووثق بعض المشاهد أثناء التدريبات مع الفرقة الموسيقية، إلى جانب مشهد يظهره وهو يختار بعض الملابس.

وقال لمجرد “أوجّه كل مشاعر التقدير والحب والاحترام إلى جميع الموسيقيين الذين يبذلون معي جهداً عظيماً في التدريبات وعلى رأسهم الاستاذ مصطفى الركراكي، لنقدّم حفلاً يليق بالمستوى الراقي الذي نطمح إليه، بإذن الله”.

وكتب أيضا “كل الامتنان والعرفان إلى والدي العزيز، الأستاذ البشير عبده، الذي كان ولا يزال القدوة والداعم الأول في مسيرتي، علّمني الكثير ومنحني من خبرته ونصائحه ما لا يُقدَّر بثمن”. وأضاف “ولا أنسى فضل والدتي الغالية، التي كانت وما زالت السند الحقيقي والدعامة الصلبة في حياتي، وكذلك زوجتي الحبيبة التي تؤمن بي وتساندني في كل خطوة أخطوها”.

كما وجه شكره الخالص والعميق إلى جمهوره الذي قال إنه يستمد منه طاقته وحماسه، وخطابه قائلا “أنتم بعد الله عز وجل السبب في استمرار شغفي وعطائي. دمتم دائماً في القلب”.