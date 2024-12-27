سعد لمجرد يكشف تفاصيل لقائه بهاني شاكر- (فيديو)

الرباط – “القدس العربي”:

شارك الفنان المغربي سعد لمجرد معجبيه ومتابعي حسابه على منصة “إنستغرام”، مقطع فيديو وثق لحظة لقائه بالفنان المصري الكبير هاني شاكر.

اللقاء الذي احتضنته دبي، كان وفق ما ظهر من الفيديو أمام بوابة “دبي مول” بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشهد لحظات عناق حار ودعابات بين لمجرد وهاني شاكر، حيث سيحيي كل منهما حفلات غنائية.

وأرفق سعد لمجرد مقطع الفيديو بتعليق قال فيه “تشرفت بلقاء الفنان الكبير هاني شاكر”، مؤكدا أنه “رمز التواضع والرقي”، كما وصفه بكونه “واحدا من أعمدة الموسيقى المصرية والعربية”.

وزاد لمجرد “شرف لي أن أسمع كلماته الطيبة وأستمد من طاقته الإيجابية. كل الاحترام والتقدير لهذا الاسم الكبير وصاحب التاريخ العريق”، وختم بقوله “لا شك أن دبي، كواحدة من أبرز المدن العالمية، كانت وما زالت ملتقى للفنانين والمبدعين من كل أنحاء العالم”.