سعر البتكوين يقترب من 90 ألف دولار

لندن: واصلت العملة الرقمية المشفرة “بتكوين” ارتفاعها وتسجيل مستويات قياسية لليوم الثاني على التوالي، وتجاوزت 89 ألف دولار للوحدة الواحدة، في الوقت الذي وصلت فيه القيمة العامة لأسواق العملات المشفرة في العالم إلى أعلى من مستوياتها القياسية المسجلة في فترة ما قبل جائحة كورونا. وتتوقع الأسواق ازدهار العملات المشفرة في ظل فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن البتكوين ارتفعت بنحو 32% منذ انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي لتصل إلى حوالي 89599 دولارا للوحدة الواحدة في تعاملات اليوم. وبحلول الساعة الخامسة و45 دقيقة صباحا بتوقيت لندن، جرى تداول البتكوين مقابل 88450 دولارا.

يذكر أن ترامب تعهد بوضع قواعد جديدة لصالح العملات المشفرة، بعد سيطرة حزبه الجمهوري على الكونغرس. كما تضمنت تعهدات ترامب الأخرى تكوين احتياطي استراتيجي للولايات المتحدة من البتكوين، ودعم نشاط تعدين العملات المشفرة في الولايات المتحدة بهدف جعل البلاد عاصمة للعملات الرقمية في العالم.

وأشارت بلومبرغ إلى أن موقف ترامب يمثل انحرافا حادا عن موقف لجنة الأوراق المالية والتداول الأمريكية المتشدد ضد العملات المشفرة في ظل حكم الرئيس جو بايدن، مضيفة أن انتخاب ترامب أدى إلى ارتفاع قيمة سوق العملات المشفرة إلى 3.1 تريليون دولار وفقا لبيانات كوين جيكو.

يذكر أن سعر البتكوين ارتفع بنحو 110% منذ بداية العام الحالي مدعومة بالطلب القوي على العملات الرقمية منذ سماح الولايات المتحدة بإطلاق صناديق استثمار للعملات المشفرة قابلة للتداول في البورصة.

(د ب أ)