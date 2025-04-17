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سعيد حول ما حدث في المزونة: لن نقبل بإهانة التونسيين

منذ 29 دقيقة

الرئيس التونسي قيس سعيد

حسن سلمان
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تونس- “القدس العربي”:

استنكر الرئيس التونسي قيس سعيد ما حدث في منطقة المزونة التابعة لولاية سيدي بوزيد، التي تشهد احتقانا عقب وفاة ثلاثة تلاميذ، متوعدا بمحاسبة كل من يسيء للتونسيين داخل البلاد وخارجها.

وقال سعيد، في لقائه بعدد من الوزراء في قصر قرطاج مساء الأربعاء: “نريد أن يعيش التونسيون آمنين في كل مكان، ومواطنين محفوظي الكرامة. وكل مسؤول يخل بمسؤوليته فليبدأ بحزم حقائبه منذ الآن”.

وأضاف: “البعض يتحدث عن حقرة (إهانة لعدد من التونسيين). التونسي لن يحتقره أحد، ولن نسمح لأي كان أن يحتقر تونسيا، داخل تونس أو خارجها. رؤوسنا يجب أن تكون مرفوعة للسماء، ولن نحنيها إلا لله رب العالمين”.

كما ترحم سعيد على ضحايا فاجعة المزونة، متمنيا الشفاء للجرحى. وتعهد أيضا بتوفير لأموال اللازمة لترميم المدارس في كافة المدن التونسية، مضيفا: “سنوفر كل شيء كي يعيش التونسي بكرامة”.

وكانت مصادر خاصة كشفت لـ”القدس العربي” عن حالة من الاحتقان والفوضى تعيشها منطقة المزونة، تخللتها صدامات بين الشرطة ومحتجين على فاجعة وفاة ثلاثة تلاميذ عقب سقوط سور إحدى المدارس الثانوية.

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