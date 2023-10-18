سعيد يدعو التونسيين للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بعد مجزرة “المعمداني”

تونس: دعا الرئيس التونسي شعب بلاده، للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن “المعركة” اليوم هي “ضد الصهيونية العالمية”.

جاء ذلك في كلمة لسعيد خلال إشرافه على مجلس طارئ للأمن القومي، فجر الأربعاء، إثر المجزرة الإسرائيلية في مستشفى “المعمداني” بغزة، والتي أسفرت عن استشهاد مئات مئات الفلسطينيين وإصابة آخرين، وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر فيسبوك.

وقال سعيّد: “من حق التونسي ككل الشعوب الحرة في العالم أن يعبر عن موقفه الثابت من الحق الفلسطيني”.

وأضاف: “ندعوه إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وألا يتعرض لأحد لا في جسده ولا في ملكه ولا في عرضه”.

وأردف: “هذه مجازر ترتكب كل يوم في حق الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي والعالم كله يشاهد جرائم إبادة جماعية ومحاولات تهجير قسري”.

وأكد أن “المعركة اليوم هي ضد الصهيونية العالمية”، وفق المصدر ذاته.

وتابع الرئيس التونسي: “على كل إنسان حر أن يقف إلى جانب شعبنا في فلسطين وأن يناصره لاسترجاع حقه المسلوب، وأن يضع حدا لعربدة الحركة الصهيونية ولجرائمها”.

وأضاف: “لقد أرادوا على مدى عقود من الزمن أن يستبطن شعبنا العربي ثقافة الهزيمة ولكن اليوم الشعب الفلسطيني والعربي أظهر أنه غير مهزوم”.

ونبه سعيد: “لا نريد أن يُقال أننا ضد اليهود، نحن لسنا ضد اليهود ولم نكن أبدا سببا في المحارق التي تعرض لها اليهود”، وفق المصدر ذاته.

وشدّد سعيد أن “القضية هي قضية معركة ضد الصهيونية العالمية ولا تراجع في هذا الموقف ونعمل مع كل أشقائنا في العالم حتى يستعيد الفلسطينيون أرضهم كاملة ويقيموا على أرضهم دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وأثار قصف المستشفى موجة تنديد واسعة في العديد من العواصم بينها تونس، مع دعوات إلى ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وشهدت مختلف المدن التونسية، مساء الثلاثاء، تظاهرات احتجاجية على مجزرة المستشفى المعمداني، وتظاهر مئات التونسيين أمام السفارة الفرنسية مطالبين برحيل سفير باريس.

(الأناضول)