سعيد يقيل مدير عام شركة أنبوب الغاز العابر لتونس- (تدوينة)

تونس: أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، الرئيس المدير العام للشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد منصف الماطوسي، دون تقديم تفاصيل عن سبب القرار.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب نشرته الرئاسة التونسية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، الجمعة.

وينهي القرار أيضا مهام الماطوسي كرئيس مدير عام لشركة الخدمات لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.

وتشرف الشركتان التونسيتان (حكوميتان) على إدارة الجزء العابر لتونس من خط الأنابيب العابر للمتوسط (ترانسماد)، وهو خط أنابيب غاز طبيعي يمتد من محافظة الأغواط الجزائرية مرورا بتونس، ووصولًا إلى جزيرة صقلية ومنها إلى الأراضي الإيطالية، ليمتد بعدها إلى سلوفينيا.

ويمتد الأنبوب على مسافة ألفين و500 كيلومتر، منها 370 كيلومترا على التراب التونسي.

وتستفيد تونس من الأنبوب الجزائري ـ الإيطالي العابر للبلاد التونسية رسوما تناهز 5.25 بالمئة وهي نسبة تم رفعها سنة 2019 في اتفاقية مع الجانب الإيطالي، حيث يوفر بين الرسوم والشراءات 66 بالمئة من الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي.

وبلغت موارد الغاز الطبيعي (الإنتاج الوطني التونسي إضافة إلى الرسوم على أنبوب الغاز الجزائري الموجّه إلى إيطاليا) نحو ألف و366 طنا مكافئا من النفط نهاية يونيو/ حزيران 2023.

(الأناضول)