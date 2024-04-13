سعيّد: تونس ترفض أن تكون معبرا أو مستقرا للمهاجرين- (تدوينة)

تونس- “القدس العربي”:

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن بلاده ترفض أن تكون معبرا أو مستقرا للمهاجرين، داعيا المنظمات الدولية إلى مساعدة تونس في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وخلال استقبال، مساء الجمعة لوزير الخارجية نبيل عمار، قال سعيّد إن “تونس التي تعامل المهاجرين معاملة إنسانية ترفض أن تكون معبرا أو مستقرا (لهم)، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذه الظاهرة التي تتفاقم كل يوم لم تكن تونس أبدا سببا من أسبابها، بل بالعكس فهي تتحمل تبعات نظام عالمي أدى إلى هذه الأوضاع غير الإنسانية”. وفق البلاغ الرئاسي.

كما أشار إلى أن “المنظمات الدولية المتخصصة التي كان من المفترض أن تقف إلى جانب تونس تكتفي في أغلب الأحيان بالبيانات أو تحاول فرض أمر واقع لن يقبل به التونسيون أبدا”.

وتأتي تصريحات سعيّد قبل أيام من زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس، يُتوقع أن تناقش فيها ملف المهاجرين السريين مع السلطات التونسية، في وقت حذرت فيه منظمات حقوقية من إنشاء مراكز لإيواء اللاجئين المرحلين من الاتحاد الأوروبي.