سعيّد ينتقد الفساد الإداري داخل المؤسسات التونسية ويدعو لتطهير قطاع الرياضة

تونس – «القدس العربي»: انتقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الفساد الإداري الذي قال إنه يتسبب في تعطيل عدد كبير من المشاريع التي ينتظرها التونسيون منذ عقود، كما دعا لتطهير قطاع الرياضة من الفساد والتخريب الذي ينخر مؤسساته.

وخلال لقائه مساء الإثنين برئيس الحكومة، كمال المدوري، شدد سعيد على «ضرورة المُضي قدماً في عملية تطهير البلاد وإزالة كل العقبات القانونية التي تقف حائلاً أمام إنجاز عدد من المشاريع التي ينتظرها الشعب منذ عقود. كما أكد أن عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض، فمن يُقيم بناء جديداً عليه أن يُزيل في المرحلة الأولى ما تراكم من أنقاض»، وفق البيان الرئاسي.

ودعا إلى «إعداد مشاريع جملة من النصوص الترتيبية حتى تجد القوانين التي تمّ وضعها طريقها إلى التطبيق وتتحقق المقاصد التي وُضِعت من أجلها. فتونس تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي ومن تضخم عديد المؤسسات التي تُرصد لها ملايين الدنانير، في حين أن أغلبها لا وجود لها إلا في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) للجمهورية التونسية». واعتبر سعيد أن «مطالب الشعب كثيرة ومشروعة ومن المحمول على الجميع داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني معوّلين على أنفسنا، فتونس تزخر بالثروات ومن حق الشعب التونسي أن يستفيد منها وأن يطوّرها وأن توزّع عائدات هذه الثروات على أساس العدل الاجتماعي. كما أن الإرادة هي اختصار المسافة في التاريخ في كل القطاعات وعلى الجميع أن يحثّ الخطى في الاتجاه الذي رسمه الشعب لصنع تاريخ جديد».

وخلال استقباله لوزير الرياضة والشباب الصادق المورالي، دعا سعيد إلى «تطوير دُور الشباب ونشرها في كافة مناطق الجمهورية وتوفير المستلزمات الضرورية لكل هذه الدُور التي لعبت دوراً هاماً في نشر الثقافة حتى لا تكون فضاءات الترفيه فحسب، بل أيضاً للثقافة والإبداع. فالشباب التونسي قادر، متى توفرت له الظروف الملائمة، على أن يُبدع في أي مجال». كما وجّه بأن تكون وزارة الشباب والرياضة «ممثلة في وضع أمثلة التهيئة العمرانية لتوفير الفضاءات الرياضية في كل الأحياء. فمن المفارقات أن البنية التحتية في وقت من الأوقات كانت متوفرة بصفة طبيعية وخرج منها أبطال خلّدهم التاريخ، أما اليوم فتتوفر كل المستلزمات الرياضية وغابت الفضاءات أو تم تخريبها». وانتقد، في السياق، الفساد والتخريب الذي قال إنه ينخر قطاع الرياضة عموماً، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات الرياضية «تحتاج إلى مراجعة جذرية لأن الوضع الحالي في عديد الهياكل وضع هجين فلا هو احتراف واضح النظام القانوني ولا هو هواية واضحة المعالم، بل هو نظام بين بين، فلا هو هذا ولا هو ذاك، فضلاً عن السمسرة المقنعة بعقود تُبرم ولا تُعمّر أحياناً سوى بضع ساعات لا يستفيد منها إلا من كان وسيطاً دخيلاً في إبرامها».