سفارات أمريكا تستعد لخفض عدد الموظفين ضمن سياسات ترامب

واشنطن: قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الخميس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من السفارات الأمريكية في جميع أنحاء العالم الاستعداد لخفض عدد الموظفين في إطار مساعي الرئيس الجمهوري لإصلاح السلك الدبلوماسي.

وقالت المصادر إن بعض السفارات طُلب منها النظر في خفض أعداد الموظفين الأمريكيين وكذلك الموظفين المحليين بنسبة عشرة في المئة لكل منهما. ومن المقرر إرسال قوائم بالموظفين إلى وزارة الخارجية بحلول غد الجمعة، والتي ستحدد بعد ذلك إجراءات أخرى.

وتوظف السفارات الأمريكية في مختلف أنحاء العالم دبلوماسيين وموظفين محليين. وطبقا للمتحف الوطني للدبلوماسية الأمريكية، فإن أغلب موظفي السفارة يأتون من البلد المضيف.

وفي سياق منفصل، قال مسؤول أمريكي إن نحو 60 متعاقدا في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية تم إنهاء خدماتهم في الأسابيع القليلة الماضية، وإن هناك احتمالا لمزيد من الخفض في أعداد الموظفين في مكاتب أخرى.

وكانت شبكة (إيه.بي.سي نيوز) أول من أورد نبأ إخطار السفارات الأمريكية بالبدء في التخطيط لخفض عدد الموظفين.

ولم تردّ وزارة الخارجية بعد على طلب للتعليق.

وتأتي هذه الخطوات في وقت يحاول فيه ترامب إعادة تشكيل السلك الدبلوماسي، إذ أصدر أمس الأربعاء أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بإصلاح البعثات الدبلوماسية لضمان “التنفيذ الأمين والفعال” لأجندته في السياسة الخارجية.

(رويترز)