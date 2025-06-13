سفارة إسرائيل بالسويد: إغلاق البعثات الإسرائيلية حول العالم

عاجل.. الرئيس الإيراني في خطاب للأمة: رد إيران المشروع والقوي سيجعل إسرائيل تندم على فعلتها الحمقاء
عاجل..الطيران المدني السوري يعلن إغلاق أجواء البلاد حتى الساعة 15:00 بتوقيت دمشق
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عاجل..وزير الدفاع الإسرائيلي: قضينا على قادة الحرس الثوري الإيراني أثناء اجتماعهم في مقر تحت الأرض
السفارة الإسرائيلية في دبلن- أرشيف
كوبنهاغن: قالت السفارة الإسرائيلية لدى السويد اليوم الجمعة إن إسرائيل ستغلق بعثاتها الدبلوماسية حول العالم في ضوء التطورات الأخيرة، ولن يتم تقديم الخدمات القنصلية.
(رويترز)
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