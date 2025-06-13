سياسة | دولي

سفارة إسرائيل بالسويد: إغلاق البعثات الإسرائيلية حول العالم

منذ 7 دقائق

السفارة الإسرائيلية في دبلن- أرشيف

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كوبنهاغن: قالت السفارة الإسرائيلية لدى السويد اليوم الجمعة إن إسرائيل ستغلق بعثاتها الدبلوماسية حول العالم في ضوء التطورات الأخيرة، ولن يتم تقديم الخدمات القنصلية.
(رويترز)

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