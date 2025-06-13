سفارة إسرائيل بالسويد: إغلاق البعثات الإسرائيلية حول العالم

كوبنهاغن: قالت السفارة الإسرائيلية لدى السويد اليوم الجمعة إن إسرائيل ستغلق بعثاتها الدبلوماسية حول العالم في ضوء التطورات الأخيرة، ولن يتم تقديم الخدمات القنصلية.

(رويترز)