سفارة إسرائيل في سنغافورة تحذف منشورا يستشهد بالقرآن بعد تدخل من الحكومة

لندن- “القدس العربي”:
قالت وسائل إعلام سنغافورية إن سفارة إسرائيل في سنغافورة حذفت منشورا يستشهد بالقرآن الكريم بعد تدخل من الحكومة.
ووصف وزير داخلية سنغافورة ك. شانموغام، منشور السفارة الإسرائيلية بأنه غير مقبول على الإطلاق وبأنه يهدد التجانس الشعبي في سنغافورة.
ولتبرير المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يزعم منشور السفارة الإسرائيلية، أن إسرائيل ذكرت في القرآن 43 مرة، وأن فلسطين لم تذكر مرة واحدة.
منذ “عملية طوفان الأقصى” لم يتوقف الصهاينة ، وإعلام “العالم الحر!؟” المزعوم ، عن التظليل والكذب .
ربما “إسرائيل ذكرت في القرآن 43 مرة” ، لكن كلمة إسرائيل في القرآن الكريم تعنى نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . ربما فلسطين لم تُذكر بالاسم لكنها ذكرت عبر جبابرتها . ﴿قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ﴾ .
المعني بهذا الاسم هو النبي يعقوب عليه السلام
والذي يعني على ما اعتقد المجاهد في سبيل الله
والله إنك أشرف واقوى من زعماء العرب
لابد من غلق سفارات المحتل الصهيوني اللعين في كل الدول العربية والإسلامية فورا ودون تلكؤ إذا كان هناك بقية ضمير واحتراما لأرواح شهداء غزة العزة هذه نصف سنة وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸