سفارة إسرائيل في سنغافورة تحذف منشورا يستشهد بالقرآن بعد تدخل من الحكومة

لندن- “القدس العربي”:

قالت وسائل إعلام سنغافورية إن سفارة إسرائيل في سنغافورة حذفت منشورا يستشهد بالقرآن الكريم بعد تدخل من الحكومة.

ووصف وزير داخلية سنغافورة ك. شانموغام، منشور السفارة الإسرائيلية بأنه غير مقبول على الإطلاق وبأنه يهدد التجانس الشعبي في سنغافورة.

ولتبرير المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يزعم منشور السفارة الإسرائيلية، أن إسرائيل ذكرت في القرآن 43 مرة، وأن فلسطين لم تذكر مرة واحدة.