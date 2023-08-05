سفارة بكين لدى روسيا تنتقد معاملة صينيين على الحدود

انتقدت سفارة الصين لدى موسكو منع خمسة مواطنين صينيين من دخول روسيا، وقالت إن هذه المعاملة تتعارض مع العلاقات الودية بشكل عام بين البلدين.

وقالت السفارة عبر حسابها على موقع وي تشات للتواصل الاجتماعي أمس الجمعة إن الصينيين الخمسة مُنعوا من الدخول بعد إجراءات فحص استمرت لأربع ساعات وأُلغيت تأشيراتهم. وكانوا يحاولون دخول روسيا من قازاخستان أواخر الشهر الماضي.

وأضافت في المنشور أن السفارة عقدت اجتماعا مع وزارة الخارجية ووكالات الحدود في روسيا “وأشارت بوضوح إلى أن التطبيق القاسي والمبالغ فيه للقانون من قبل روسيا في هذا الحادث أضر بشكل خطير بالحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الصينيين”.

ونقلت السفارة تصريحات لمسؤولين روس قالوا فيها إن روسيا ترحب بالمواطنين الصينيين وإنه ليس لديها سياسات تمييزية ضدهم. وأضافوا أن الوجهة في طلبات التأشيرة للصينيين الخمسة لم تكن متطابقة مع وجهتهم الفعلية.

(رويترز)