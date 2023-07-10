سياسة | دولي

سفارة روسيا في واشنطن تندد بقرار أمريكا إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا

منذ ساعة واحدة

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واشنطن:  قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة في تعليقات نُشرت في وقت متأخر أمس الأحد، إن البيت الأبيض يعترف فعليا بارتكاب جرائم حرب بالموافقة على إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا.

وأضافت السفارة على تطبيق تيليغرام “لفتت تصريحات (المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون) كيربي بشأن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية انتباهنا. اعترف المسؤول فعليا بارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب في الصراع الأوكراني.

وتبادلت كلا من روسيا وأوكرانيا الاتهامات باستخدام الذخائر العنقودية بالفعل في الحرب المستمرة منذ 500 يوم والتي بدأت بغزو روسيا لأوكرانيا.

وتعهدت أوكرانيا بعدم استخدام الذخائر التي قررت الولايات المتحدة شحنها إلى كييف في روسيا.

(رويترز)

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