سفارة واشنطن تتهم مجموعات موالية لإيران بـ”الاعتداء على مجمع الدعم الدبلوماسي” في بغداد

بغداد: اتهمت سفارة الولايات المتحدة في بغداد الجمعة، مجموعات موالية لإيران بـ“الاعتداء على مجمع الدعم الدبلوماسي في بغداد” الثلاثاء، مؤكدة “الاحتفاظ بالحق بالدفاع عن النفس”.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان: “في يوم الثلاثاء الموافق 10 أيلول/ سبتمبر، تم الاعتداء على مجمع الدعم الدبلوماسي في بغداد وهو منشأة دبلوماسية أمريكية”، مذكّرة بعدم ورود “أنباء عن حدوث إصابات” كما أفادت في بيان مقتضب الأربعاء.

وتابعت: “تشير الدلائل إلى أن الهجوم بدأ من جانب ميليشيات متحالفة مع إيران وتعمل بحرّية في العراق”.

وسبق أن استُهدف مجمع الدعم الدبلوماسي الملحق بالسفارة الأمريكية في بغداد، لا سيّما في الثالث من كانون الثاني/ يناير 2022 بالتزامن مع الذكرى الثانية لاغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة أمريكية بالعاصمة العراقية.

ويقدّم المجمع دعما لوجستيا للبعثة الدبلوماسية الأمريكية ويضم كذلك منشآت طبية.

وفي يوم الثلاثاء، قال مسؤول أمني عراقي كبير طالبا عدم الكشف عن هويته، إنّ “صاروخين من نوع كاتيوشا” سقطا في مطار بغداد الدولي “أحدهما على سياج مكافحة الإرهاب والثاني في داخل قاعدة التحالف” الدولي الذي تقوده واشنطن.

وجاء ذلك التطور الأمني وسط اضطرابات إقليمية، وقبل ساعات من وصول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العاصمة العراقية في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه في تموز/ يوليو.

وتنشر الولايات المتحدة زهاء 2500 جندي في العراق، ونحو 900 في سوريا المجاورة، في إطار التحالف الذي أنشأته عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. ويضمّ التحالف كذلك قوات من دول أخرى لا سيّما فرنسا والمملكة المتحدة.

وتطالب فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران بانسحاب هذه القوات.

وتجري بغداد وواشنطن منذ أشهر مفاوضات بشأن التقليص التدريجي لعديد قوات التحالف في العراق.

وعقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، استهدفت فصائل مسلحة قواعد في العراق وسوريا تضم قوات أمريكية على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل في الحرب.

وردّت واشنطن مرارا بشنّ ضربات جوية طالت مقرات للفصائل في البلدَين.

وأكّدت السفارة الأمريكية في بغداد الجمعة “الاحتفاظ بحقنا في الدفاع عن النفس وحماية أفرادنا في أي مكان في العالم”، داعية كذلك الحكومة العراقية إلى “حماية الأفراد الشركاء من الدبلوماسيين والتحالف ومنشآتهم”.

(أ ف ب)