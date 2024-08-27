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سفارة واشنطن في ليبيا: مسؤولان أمريكيان التقيا بخليفة حفتر في بنغازي- (تدوينة)

منذ 56 دقيقة

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واشنطن:  قالت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم الثلاثاء إن قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا الجنرال مايكل لانجلي والقائم بالأعمال جيريمي بيرنت التقيا بخليفة حفتر (قائد ما يسمى بقوات شرق ليبيا).

وأضافت السفارة في منشور على موقع إكس أن الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بناء في الحوار بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي.

(رويترز)

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