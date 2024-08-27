سفارة واشنطن في ليبيا: مسؤولان أمريكيان التقيا بخليفة حفتر في بنغازي- (تدوينة)

واشنطن: قالت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم الثلاثاء إن قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا الجنرال مايكل لانجلي والقائم بالأعمال جيريمي بيرنت التقيا بخليفة حفتر (قائد ما يسمى بقوات شرق ليبيا).

وأضافت السفارة في منشور على موقع إكس أن الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بناء في الحوار بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي.

التقى قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الجنرال لانغلي و القائم بالأعمال برنت اليوم بقائد الجيش الوطني الليبي حفتر في #بنغازي لمناقشة التزام الولايات المتحدة بتعزيز شراكتها مع الليبيين من جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى دعمها للجهود الليبية الرامية إلى حماية سيادة #ليبيا… pic.twitter.com/3x31HxRbKl — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) August 27, 2024

(رويترز)