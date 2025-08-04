سفراء العراق الجدد: تداول أسماء محسوبة على سياسيين… والخارجية تنفي

بغداد ـ «القدس العربي»: نفت وزارة الخارجية العراقية، أمس الإثنين، قائمة الأسماء المُتداولة لمنصب سفراء العراق الجُدد، والتي تضمّ أسماء شخصيات مقربة من سياسيين ومسؤولين حاليين وسابقين، وفيما أكدت إنها تركّز على ضمان حقوق جميع المكونات بشكل منصف وعادل، وتوافر عناصر النزاهة والكفاءة والوطنية، في المناصب الدبلوماسية، أشارت إلى دورها في ترشيح نصف الأسماء من دبلوماسيي الوزارة، إضافة إلى مجموعة من الكفاءات الوطنية والأكاديمية والاجتماعية.

وأصدرت الوزارة بياناً صحافياً في أعقاب نشر العديد من المسؤولين والنواب والإعلاميين قائمة بأسماء مقربين ‏وأصهار وأبناء مسؤولين وافق عليهم مجلس الوزراء مؤخراً لتعيينهم ‏كسفراء للعراق في الخارج. ‏

تنافس ومصالح

ووفق البيان فإن «الأوساط الإعلامية والاجتماعية تداولت مؤخراً مجموعة من القوائم التي تضم أسماء مرشحين لدرجة سفير في وزارة الخارجية، وأعقبتها العديد من المعلومات والتسريبات والتعليقات التي تتعلق بهذا الموضوع، والتي زُجّ بعضُها في حُمّى التنافس السياسي والانتخابي والمصالح الشخصية من جهة، ومن جهة أخرى محاولات بعض الذين لم يجتازوا المعايير الموضوعية الدقيقة التي وضعتها لجنة متخصصة عالية المستوى عملت لأكثر من سنتين، لخلط الأوراق والإساءة إلى كوادر الوزارة المهنية والكوادر الوطنية الأخرى، عبر نشر سير ذاتية مفبركة ومعلومات غير حقيقية عنهم».

وأكدت أن «القوائم التي تم تداولها غير دقيقة وغير صحيحة، ولا تعبّر عن حقيقة الأسماء التي تضمّنتها وخلفياتهم الوطنية والمهنية والعلمية».

وبينت أن القائمة الحقيقية (لم تنشرها)، تضمنت «50% من دبلوماسيي الوزارة (بدرجة وزير مفوض أو مستشار)، إضافة إلى مجموعة من الكفاءات الوطنية والأكاديمية والاجتماعية، بخلاف قائمة عام 2009، التي ضمّت 55 سفيرًا من خارج الوزارة بنسبة تفوق 90% مقابل 5 سفراء فقط من داخل الوزارة».

وأوضحت أن «ما تم تسريبه من معلومات مغلوطة لا يتوافق مع الآلية الدستورية والقانونية والإدارية التي اعتمدتها اللجنة في إجراءاتها لتهيئة سفراء مرشحين يليقون باسم العراق، ويسدّون العجز الكبير في هذا المنصب المهم، والذي بلغ أكثر من 90 درجة في مركز الوزارة وفي بعثاتنا السياسية والدبلوماسية في الخارج».

ووفق الوزارة، «يوجد حالياً 27 سفيراً في الخدمة، 11 منهم بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد، إضافة إلى قرب إحالة 5 سفراء آخرين على التقاعد عام 2026، مما أدى إلى التأثير على فاعلية الدبلوماسية العراقية في الدفاع عن مصالح العراق وشعبه، حيث إن هناك 4 مناصب وكيل وزارة و18 دائرة تتطلب درجة سفير وفقاً للقانون، إضافة إلى 94 بعثة دبلوماسية في الخارج».

البرلمان يتعهد باستبعاد المخالفين لشروط الكفاءة والنزاهة والمهنية والخبرة

وطمأنت الوزارة، الشعب العراقي وفعالياته السياسية والوطنية والإعلامية، بأنها «حريصة أشدّ الحرص على استكمال إجراءاتها المتعلقة بهذا الموضوع، من ناحية ضمان حقوق جميع مكوناته بشكل منصف وعادل، وإيجاد حالة من التوازن التي تعكس تنوع المجتمع العراقي وصولاً إلى الشراكة الحقيقية، وضمان توافر عناصر النزاهة والكفاءة والوطنية، بعد إنجاز الأجهزة المختصة تدقيق السير الذاتية المقدمة للمرشحين، وتوافر شروط العدالة الانتقالية في الأشخاص المُختارين».

وطبقاً للبيان فإن «القائمة المختارة تضم 23% من ذوي الشهداء والسجناء والمفصولين السياسيين، و64% من الموظفين الحكوميين، و19% من العاملين في المجال السياسي أو منظمات المجتمع المدني أو مراكز الفكر، و17% من الأكاديميين في الجامعات العراقية، حيث يحمل 62% من المرشحين شهادات جامعية عليا، و38% من حملة شهادة البكالوريوس».

وأكدت الوزارة أنها ترى أن «هذه الخطوات المهنية والعملية ضرورية لتعزيز قدرة الكادر الدبلوماسي العراقي على تأدية دوره المطلوب في الدفاع عن مصالح العراق وشعبه الكريم، وخاصة في ظل التطورات والتحديات التي تواجهها المنطقة والعالم».

وعقب ذلك، أصدرت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، إيضاحا بشأن قائمة المرشحين السفراء التي جرى تداولها مؤخرا، مؤكدة أنها لم تتلق أيّ قائمة بالأسماء.

وقالت رئيس اللجنة، ديلان غفور صالح في بيان صحافي أمس، إن «وسائل الإعلام تناقلت هذه الأيام قائمة بأسماء مرشحين للسفراء الجدد تم التصويت عليها في مجلس الوزراء ومن المفترض أن يتم التصويت عليها في مجلس النواب العراقي».

وأكدت «عدم إرسال القائمة المزعومة إلى مجلس النواب لحد الآن. وفي حال وصولها سيكون هناك دور للجنة العلاقات الخارجية في مراجعة السير الذاتية للمرشحين، والتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير المطلوبة لنيل درجة سفير، والتي ينص عليها قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 وأهمها الكفاءة والنزاهة والمهنية والخبرة».

وحسب رئيس اللجنة فإنه «في حال وجود أسماء مخالفة للشروط سيتم استبعادهم وإرجاع القائمة إلى مجلس الوزراء، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه سبق للجنة العلاقات الخارجية أن ثبتت ملاحظاتها لدى اللجنة الخاصة المشكلة لتقييم أسماء المرشحين قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء».

وكان عضو مجلس النواب علي الساعدي، قد كشف عن استحصال موافقة رئيس المجلس ونائبيه وأكثر من 100 نائب على مقترح تعديل قانون الخدمة الخارجية، يتضمن إلغاء المادة (9/ثالثاً) التي تتيح ترشيح السفراء من خارج السلك الدبلوماسي، تمهيداً لطرحه داخل البرلمان للتصويت».

وذكر في تصريحات صحافية بأن «هذا التعديل يأتي استجابة للرأي الشعبي، ودفاعاً عن صوت المستحقين من المهنيين في وزارة الخارجية»، مؤكداً أن «تحركه تم بجهود فردية ضمن مساعيه لتثبيت مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب».

ووفق النائب العراقي فإن «المقترح، الذي حظي بدعم أكثر من 100 نائب، يهدف إلى إنصاف العاملين في السلك الدبلوماسي، وإعادة دور العراق الخارجي إلى نصابه الطبيعي»، مشيراً إلى أن «القانون سيُعرض قريباً للقراءة والتصويت داخل قبة البرلمان».

100 سفير

وفي وقت سابق من تموز/ يوليو الماضي، صوّت مجلس الوزراء على قائمة ‏السفراء البالغ عددهم نحو 100 سفير، والتوصية إلى مجلس النواب ‏للتصويت عليهم.‏

وتنصّ المادة التاسعة (أولاً) قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008، ‏على أن «يعين السفير بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح الوزير وتوصية ‏مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب».‏

ويشترط في السفير المُعيّن أن يكون «عراقي الجنسية، وحاصلا على الشهادة ‏الجامعية الأولية أو ما يعادلها في الأقل، ومن ذوي الخبرة والاختصاص ‏ومن المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، ولا يقل عمره عن (35) عاماً، وأن لا ‏تقل درجته الوظيفية عن درجة مستشار، وأن يتقن إحدى اللغات الحية أو أن ‏يكون له المام كاف بها في الأقل».‏

غير أن القانون أجاز أيضاً استثناء توفر شرط «أن لا تقل درجته الوظيفية ‏عن درجة مستشار»، في تعيين السفراء من خارج السلك الدبلوماسي، على ‏أن لا تزيد نسبتهم على (25 %) من مجموع السفراء، بناءً على مقترح ‏مجلس الوزراء ولمجلس الوزراء تعديل هذه النسبة متى ما وجد مصلحة في ‏ذلك.‏