سفراء مجموعة السبع يمتنعون عن حضور إحياء ذكرى قصف ناغازاكي لعدم دعوة إسرائيل- (فيديو)

طوكيو: قال شيرو سوزوكي، رئيس بلدية مدينة ناغازاكي اليابانية، إنه متمسك بقراره عدم دعوة السفير الإسرائيلي لحضور فعالية مقررة الجمعة لإحياء ذكرى القصف النووي على المدينة، فيما قال دبلوماسيون كبار في الولايات المتحدة وغيرها من دول مجموعة السبع إنهم سيمتنعون عن الحضور بسبب هذا القرار.

وغيابهم قد يحرج رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي من المقرر أن يحضر الحدث السنوي في ناغازاكي والذي عادة ما يلقى اهتماما أقل من فعالية أخرى عُقدت في هيروشيما قبل يومين، لإحياء ذكرى أول استخدام للأسلحة النووية في التاريخ.

وقد دافع رئيس بلدية ناغازاكي الخميس على قراره دعوة فلسطين بدلا من إسرائيل لحضور حفل السلام. وقال: “الأمر ليس أننا لم ندعُ السفير الإسرائيلي لأسباب سياسية، بل لأننا نريد عقد المراسم في أجواء هادئة ومهيبة”.

وأضاف سوزوكي “لم يتغير هذا القرار”، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

#Nagasaki mayor Shiro Suzuki defended today his decision to invite Palestine instead of Israel to the peace ceremony.

The threats from U.S. and its vassals to boycott the annual event to commemorate the hibakusha could not work on the mayor, whose parents were a-bomb survivors. pic.twitter.com/0B7l7p8ZCZ

— 🇵🇸🇯🇵Thoton Akimoto (@AkimotoThn) August 8, 2024