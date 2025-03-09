سياسة | دولي | إيران

سفن روسية وصينية في إيران للمشاركة في مناورات عسكرية

9 - مارس - 2025

مناورات عسكرية إيرانية سابقة

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طهران: تجري القوات البحرية لإيران وروسيا والصين الثلاثاء مناورات عسكرية قبالة السواحل في جنوب غرب الجمهورية الإسلامية من أجل “تعزيز الأمن الإقليمي”، وفق ما ذكرت وكالة أنباء إيرانية الأحد.

وكانت هذه الدول قد أجرت مناورات مشتركة في المنطقة خلال السنوات الماضية انطلاقاً من رغبتها المشتركة في مواجهة ما تصفه بـ”الهيمنة الأمريكية”.

وذكرت وكالة “تسنيم” للأنباء أن المناورات “ستبدأ الثلاثاء في ميناء تشابهار” المطل على خليج عُمان في جنوب غرب إيران، دون أن تحدد مدتها.

وأشارت إلى أن “سفنا قتالية وداعمة للقوات البحرية الصينية والروسية وسفن الجيش الإيراني وبحرية الحرس الثوري” ستشارك في المناورات.

وتجري التدريبات “في المنطقة الشمالية من المحيط الهندي” وتهدف إلى “تعزيز الأمن في المنطقة وتوسيع التعاون المتعدد الأطراف بين الدول المشاركة”، بحسب الوكالة.

وستحضر التدريبات بصفة مراقب كل من أذربيجان وجنوب إفريقيا وسلطنة عمان وكازاخستان وباكستان وقطر والعراق والإمارات وسريلانكا.

وقالت وزارة الدفاع الصينية إن بكين ستنشر “مدمّرة وسفينة إمداد”.

وسبق للجيش الإيراني أن أجرى مناورات عسكرية في هذه المنطقة في شباط/ فبراير “لتعزيز القدرات الدفاعية ضد أي تهديد”.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 9, 2025 الساعة 12:03 م

    روسيا والصين وإيران ضد الأمريكان والبريطان والألمان والغرب العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار العالم الجديد، 😃👋

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  2. يقول qoraish:
    مارس 12, 2025 الساعة 2:57 م

    ومن مصلحة الصين وروسيا دعم إيران.

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