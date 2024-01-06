سفيرة إسرائيل في بريطانيا تدعو لتدمير غزة بأكملها بمدارسها ومساجدها ومنازلها: “تحريض على الإبادة الجماعية.. فهل سيتم طردها؟” ـ (فيديو)

لندن – “القدس العربي”:
وصفت السفيرة الإسرائيلية لدى بريطانيا، تسيبي حوتوفلي، غزة بأنها “مدينة إرهاب فظيعة”، وأنه يجب تدمير كل مدرسة ومسجد ومنزل فيها. وزعمت في مقابلة لها مع إذاعة “أل بي سي” البريطانية، أنها كلها مرتبطة بشبكة أنفاق “حماس”!
وعندما سألها المذيع إيان دايل، الذي لا يخفي دعمه لإسرائيل، عما إذا كانت هذه دعوة فعلية لتدمير غزة، وكل بناية فيها، ردت عليه: “هل لديك حل آخر؟”.
وقد أثارت تصريحات السفيرة، المعروفة بتطرفها الموثق، إدانات على مواقع التواصل، واعتبرت “دعوة واضحة للإبادة الجماعية”.
وعلق كريس دويل، رئيس مجلس التفاهم العربي البريطاني، على حسابه على “أكس”: “مرعب.. سفيرة تطالب بتدمير غزة فهل سيتم طردها؟ الدعوة إلى الإبادة الجماعية هنا يجب أن تكون أكثر من كافية!”.
Chilling. An ambassador calls for the destruction of Gaza, but will she be kicked out? Making a genocidal call should be more than enough! https://t.co/NgwSbPhvwN
— Chris Doyle (@Doylech) January 3, 2024
ويأتي كلام السفيرة الصهيونية بالتزامن مع إدانة رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون قيام شرطة لندن بالتحقيق بشأن “جرائم حرب إسرائيلية في غزة”.
ونقلت صحيفة “الديلي تلغراف” البريطانية عن جونسون قوله إن “نداء شرطة العاصمة البريطانية لشهود الصراع في الشرق الأوسط يشير إلى تسييس مثير للقلق لها”.
وأبرزت الصحيفة اليمينية الداعمة لإسرائيل كلام جونسون، وذهبت هي الأخرى لمهاجمة شرطة لندن في افتتاحية لها.
وقالت إن تعليقات جونسون تأتي بعدما تبيّن أن شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، قامت بوضع ملصقات في المطارات البريطانية تخبر المسافرين أن بإمكانهم الإبلاغ عن الجرائم المتعلقة بالأحداث منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر كجزء من تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.
وتشير اللافتات الموجهة إلى “المسافرين الذين كانوا في إسرائيل/ الأراضي الفلسطينية”: “إذا كنت في إسرائيل/ الأراضي الفلسطينية وشهدت أو كنت ضحية للإرهاب أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، فيمكنك الإبلاغ عن هذا إلى شرطة المملكة المتحدة”.
وتوضح الملصقات أن شرطة العاصمة -التي لديها فريق لجرائم الحرب- تدعم تحقيقا بشأن إسرائيل تجريه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي تنظر في الأحداث منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر.
ليس التصريح الأول “المستفز”
وهذا ليس التصريح “المستفز” الأول للسفيرة الإسرائيلية، فلديها سجل موثق، ففي الشهر الماضي فقط، قالت لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية إن “إسرائيل لن تقبل بحل الدولتين عندما تنتهي الحرب على قطاع غزة”.
وفي رده قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن تصريح سفيرة إسرائيل لدى لندن الذي يستبعد “بشدة” حل الدولتين “مخيب للآمال”.
وعندما سُئل كاميرون للمرة الأولى كوزير للخارجية أمام لجنة اللوردات، عما إذا كان يعتقد أن هوتوفلي تتحدث بناء على تعليمات من حكومتها، قال كاميرون: “لا أعرف الجواب، لقد قرأت التصريح، وكان الأمر مخيبا للآمال”.
وأوضح الوزير: “في نهاية المطاف، أهتم بشدة بأمن واستقرار إسرائيل وأؤمن بإسرائيل كوطن للشعب اليهودي، وحقها في الوجود والازدهار والدفاع عن نفسها وكل ما تبقى منها، لكن أعتقد أن الأمن على المدى الطويل يتطلب أن تكون هناك دولة لفلسطين أيضًا”.
وأضاف: “لذلك لا أعتقد أنه ينبغي علينا أن نعطي أهمية كبيرة لتصريح واحد، علينا أن نمضي قدمًا ونفكر في كيفية المساعدة في تحقيق ذلك”.
وبرغم كلام وتبريرات كاميرون ومسؤولين آخرين غربيين، فإن الواقع أن تصريحات السفيرة لا تختلف عن تصريحات موثقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء في حكومته حول عدم اعترافهم (وإيمانهم أبداً!) بحل الدولتين، ورفضهم لوجود دولة فلسطينية.
سيداتي سادتي انهم في مأزق وجودي انهم كالميت الذي يتخبط
و بعدها يأتي من يعطينا دروس في الاخلاق..و يحاول جاهدًا إقناعنا بأن المشكل الاساسي ،بدأ يوم السابع من اكتوبر و فقط..و ان ( حركات المقاومة) كانت معتدية و هي من بدأت الحرب..أنظروا كيف يفكر قادة القادة الصهيوني يريدون محو كل شيء من على وجه الارض و من تحت الإرض ..! لأن مستوطناتهم الاجرامية تعرضت الى ( قرصة أُذن ) في هذا اليوم المبارك..و ثارت ثائرتهم و شنوا حرب ابادة شاملة على قطاع غزة المحاصر .بحجة الدفاع عن النفس..! لنقوم بقراءة الامور عكسيا ..أليس من حق حركات المقاومة كذلك الدفاع عن النفس امام الاحتلال الهمجي النازي الصهيوني ؟ اليس من حق شعبنا في غزة العيش على ارضه بسلام ..بعيدًا عن تحكم هذا العدو المجرم في أرض و سماء و بحر و هواء و معابر قطاع غزة ..الذي هو ارض فلسطينية و ستبقى فلسطينية..مادام هناك رجال بواسل لا يؤمنون سوى بالنصر او الشهادة..رغم تكالب الاعداء و صمت الاصدقاء و خيانة و تآمر الكثير من الاشقاء..سرًا و علانية…المجد و الخلود لشهداء غزة و لكل حر في هذا العالم المتوحش.
بل ستتم ترقيتها الى سفيرة اسرائيل بالامم المتحدة بعد تكريمها من قبل وزارة الخارجية البريطانية.
هذه المخلوقات مستحيل ان تكون من بشر…؟؟؟كل يوم يزداد شكي بهم..
هذه السفيره وغيرها من الزعامات الاسرائيليه منسجمون مع انفسهم بحقد متأصل على البشريه لقاء ما لاقوه من اٍضطهاد وتحقير واٍهانات . لا الومها كثيراً والحق علينا كعرب في تهاوننا واٍنعدام مروئتنا .
البنت سر أبيها وزير الخارجية.
تكرار نفس التصريحات العنصرية من فم هذه الكاءنة التعسة الجوهر والمظهر يثبت انها عندها مشكلة خاصة يمكن بتعاني من العنوسة او تم رفضها من قبل فلسطيني.
عموما هذه التصريحات يجب تقديمها كدليل للمحكمة الدولية كبرهان على كيفية تدريب الكيان لما يفترض أنهم دبلوماسيين.
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بريطانيا ترحب بتصريحات السفيرة النازية و تعتبرها منطقية