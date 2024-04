سفيرة إسرائيل في بريطانيا تدعو لتدمير غزة بأكملها بمدارسها ومساجدها ومنازلها: “تحريض على الإبادة الجماعية.. فهل سيتم طردها؟” ـ (فيديو)

لندن – “القدس العربي”:

وصفت السفيرة الإسرائيلية لدى بريطانيا، تسيبي حوتوفلي، غزة بأنها “مدينة إرهاب فظيعة”، وأنه يجب تدمير كل مدرسة ومسجد ومنزل فيها. وزعمت في مقابلة لها مع إذاعة “أل بي سي” البريطانية، أنها كلها مرتبطة بشبكة أنفاق “حماس”!

وعندما سألها المذيع إيان دايل، الذي لا يخفي دعمه لإسرائيل، عما إذا كانت هذه دعوة فعلية لتدمير غزة، وكل بناية فيها، ردت عليه: “هل لديك حل آخر؟”.

وقد أثارت تصريحات السفيرة، المعروفة بتطرفها الموثق، إدانات على مواقع التواصل، واعتبرت “دعوة واضحة للإبادة الجماعية”.

وعلق كريس دويل، رئيس مجلس التفاهم العربي البريطاني، على حسابه على “أكس”: “مرعب.. سفيرة تطالب بتدمير غزة فهل سيتم طردها؟ الدعوة إلى الإبادة الجماعية هنا يجب أن تكون أكثر من كافية!”.

Chilling. An ambassador calls for the destruction of Gaza, but will she be kicked out? Making a genocidal call should be more than enough! https://t.co/NgwSbPhvwN

— Chris Doyle (@Doylech) January 3, 2024