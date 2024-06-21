سفيرة جديدة لواشنطن في بغداد… وتوقعات بعودة الصراع بين أمريكا والفصائل

بغداد ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي تستعد فيه المرشحة لتولي منصب سفيرة واشنطن الجديدة في العاصمة بغداد، تريسي جاكوبسون، خلفاً لإلينا رومانوسكي، ينشغل العراقيون بتصريحاتها النارية التي تحدثت فيها عن «مواجهة مباشرة» مع الفصائل العراقية المدعومة إيرانياً، الأمر الذي يُنّذر بعودة الصراع المسلح بين الفصائل والأمريكيين داخل العراق من جديد، وسط تساؤلات عن انعكاس ذلك على موقف حكومة، محمد شياع السوداني.

وأثناء كلمتها الافتتاحية أمام لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية، هذا الأسبوع، ‏أشارت جاكوبسون إلى أن «وجود التنمية الاقتصادية، وحكومة قادرة على ‏تقديم الخدمات لشعبها، يقلل من جذب الإرهاب ويقلل أيضاً من نفوذ ‏الميليشيات المتحالفة مع إيران والتي تشكل خطراً كبيراً على مستقبل ‏البلاد».‏

واعتبرت أن «إيران ممثل خبيث في ‏‎العراق ومزعزع لاستقرار المنطقة، ‏وندرك أن التهديد الرئيسي للعراق هو الميليشيات المتحالفة مع إيران».‏

وعقب ذلك، لوّحت الفصائل العراقية بإمكانية العودة لشن هجمات تستهدف المصالح الأمريكية في العراق، على خلفية التأخر الحكومي في حسم ملف إخراج القوات الأجنبية، تصفها بالمحتلّة، من الأراضي العراقية.

وتعليقاً على ذلك، يقول المحلل السياسي العراقي، محمد الحكيم، لـ«القدس العربي» إن «الأنظار تتجه للشد والجذب بين جاكوبسون من جهة، وفصائل المقاومة من جهة أخرى» معتبرا أن «تعيين سفيرة (فوق العادة) من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، يشير إلى وجود نية لاتباع استراتيجية جديدة للإدارة الأمريكية في العراق».

ورأى أن «الفرق بين السفيرة الأمريكية الجديد (جاكوبسون) والسابقة (رومانسكي) هو أن السفيرة الجديدة أعلى مرتبة وخبرة من السابقة، وستكون سفيرة (فوق العادة) أي بمعنى لها حرية اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى واشنطن، وكذلك لها الحق بأبرام اتفاقيات باسم الدولة» لافتاً إلى إن «جاكوبسون خدمت في البيت الأبيض وكذلك ساهمت برسم استراتيجيات مهمة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي وقرارات الرئيس، حيث أنها من حيث العمل والخبرة والصلاحيات المخولة لها تعد بمثابة أستاذة للسفيرة الأمريكية السابقة رومانسكي».

رسائل ودلالات

ووفق الحكيم، فإن «هدف واشنطن بتعيين هكذا سفيرة تتميز بكونها (فوق العادة) وفي هذا الظرف الحساس، يحمل في طياتها العديد من الرسائل المبطنة والمشفرة والدلالات التي ستتضح شيئاً فشيئا في المستقل».

ولف في هذا السياق إلى إمكانية «استهداف الفصائل المسلحة وكبح جماح الأطراف التي وقفت نداً للحكومات العراقية والتي استهدفت المصالح الأمريكية، والحدّ من نشاطاتها في المنطقة وبالتحديد في العراق» منوهاً بأن واشنطن تخطط «للحد من نشاط الفصائل المسلحة التي أصبحت مصدر إزعاج للكيان الإسرائيلي، وكذلك استهداف المصالح الإيرانية في العراق (الداعم الحقيقي لفصائل المقاومة)».

ومن بين الأهداف الأمريكية الجديدة، وفق الحكيم، «وقف النشاط الإيراني بالكامل واستهداف حلفاء إيران، لكي تكون ورقة للرئيس الأمريكي (بايدن) للمناورة بها خلال الانتخابات الأمريكية، بعدما تم اندثار ورقة التطبيع بين (السعودية وإسرائيل) وكذلك عملية السلام وحل الدولتين (إسرائيل وفلسطين) في القريب العاجل».

محلل: «المقاومة» تزعج الإسرائيليين والولايات المتحدة تخطط لكبح جماحها

واعتبر أن «حديث السفيرة الأمريكية الجديدة قبل مباشرتها كسفيرة للولايات المتحدة في العراق، بحديث تصعيدي يهدد باستخدام القوة ضد بعض الأهداف العراقية منها فصائل المقاومة مع تضخيم حجم داعش والتلويح بعقوبات اقتصادية ونقدية، يوحي بخطر كبير ينبغي على الحكومة أن تخرج عن صمتها الخجول، مما قد يتسبب بتشويش صورة العراق خارجياً وإدخاله في دائرة العزلة».

وأوضح أن «السفيرة الأمريكية الجديدة (جاكوبسون) معروفة بدعمها للمثليين وتنشيط الجانب الطائفي وإدارة الصراعات ومن المتوقع أن تأخذ على عاتقها التدخل بشكل كبير جداً بالشأن الداخلي العراقي، وتكون لها مساحة أوسع للتغلغل بوضع العراق السياسي، لذلك من غير المستبعد أن يترحم العراقيون على السفيرة السابقة رومانسكي إذا باشرت جاكوبسون مهامها في العراق».

وأفاد أيضاً أن «السفيرة الأمريكية الجديدة متسلحة بصلاحيات تختلف عن السفيرة السابقة، وتصريحاتها الأخيرة تؤكد أن هناك تغيير في الاستراتيجيات الأمريكية تجاه المنطقة والعراق على وجه التحديد، لذلك السؤال المطروح هل سنشهد تحركاً جريئاً من قبل حكومة السوداني التي خرجت من رحم الإطار التنسيقي (المقاومة) تجاه السفيرة بعدم قبول اعتمادها في العراق بسبب تصريحاتها الأخيرة وفقأ لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية؟». وسبق أن حذرت جاكوبسون من «نوايا إيران الشريرة ودورها المستمر في تعكير ‏الأوضاع الأمنية في المنطقة» مؤكدة أن «الميليشيات المدعومة من إيران ‏تشكل خطرًا كبيرًا على استقرار العراق» وأنها ستعمل بكل الوسائل ‏السياسية المتاحة «للتصدي لهذا التهديد وتحجيم النفوذ الإيراني». على حدّ ‏قولها.‏ أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل، محمود عزو، فيرى أن «الحديث عن احتمالية أن تدفع إسرائيل السفيرة الأمريكية الجديدة في العراق إلى شن هجمات على الفصائل المسلحة في العراق من أجل التغطية على فشلها في غزة، غير ممكن» معللا ذلك أن «إسرائيل لا تتحكم في السياسة الأمريكية، وإدارة البيت الأبيض تتعامل مع العراق بخصوصية كبيرة لأنها تستخدمه ضد حلفائها وخصومها في آن واحد».

وأضاف في تصريح لوسائل إعلام محلية أن «شن الهجمات من قبل واشنطن لا يرتبط بموضوع إسرائيل وفشلها في الحرب على غزة، بل يرتبط بالمصالح الأمريكية وهي تمارس أدوار عسكرية ودبلوماسية في هذا الاتجاه لدرجة بأنه وضعت منظومة سيرام (منظومة دفاع جوي متطورة) في سفارتها ببغداد».

وأشار إلى أن «التراشق الإعلامي بين الفصائل وأمريكا يرتبط بملفات عدة منها المشاركة بإدارة الحكم من عدمه وليس وجود السفيرة الجديدة» لافتا إلى أن «حكومة السوداني أعطت وعود للفصائل التي تقوم بشن الهجمات، وأي تغير في هذا المسار ستكون محرجة أمام الولايات لأنها ستظهر بعدم قدرتها على ضبط الإيقاع العام».

ضبط الأوضاع

واعتبر الأكاديمي العراقي أن «ضبط الأوضاع سيكون سيد الموقف في نهاية المطاف بسبب تحديات أي صراعات مفتوحة».

وخلافاً لطرح عزّو، طالب عضو «الحراك القانوني الشعبي» المقرب من «الإطار التنسيقي» الشيعي، أحمد شهيد الشمري، بمنع جاكوبسون من دخول العراق بسبب ما وصفها «تدخلاتها السافرة».

وقال إن جاكوبسون «غير مرغوب فيها شعبيا» مبينا أن «التدخلات الأمريكية السافرة الهدف منها زعزعة الاستقرار في العراق «.

وأضاف أن «الإدارة الأمريكية مازالت تواصل تدخلاتها بالشؤون الداخلية للعراق في مختلف المجالات الأمنية والسياسية وحتى الاقتصادية، وتحاول استخدام ملف الإرهابيين مجددا لإثارة الشارع العراقي» مطالبا الحكومة بـ«منع دخول السفيرة الجديدة للعراق وقبولها كسفيرة لبلادها في بغداد».