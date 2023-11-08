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سفيرة فلسطين في فرنسا تتحدث عن استشهاد 58 من أفراد عائلتها تحت أنقاض المباني في غزة- (تغريدة)

منذ ساعتين

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باريس- “القدس العربي”:

استنكرت سفيرة فلسطين لدى فرنسا، السيدة هالة أبو حصيرة، مواصلة إسرائيل “عمليات الاغتيال” بحق الفلسطينيين بغزّة، بينما دخلت الحرب على القطاع شهرها الثاني، وسط رفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي لدعوات وقف إطلاق النار، وتحدثت عن اغتيال العديد من أفراد عائلتها.

وقالت في تغريدة لها على موقع “إكس”: “لقد دفن للتو 30 من أبناء عمومتي وأبنائهم وأحفادهم. وما يزال 28 منهم تحت الأنقاض”.

وأضافت: “تواصل إسرائيل عمليات الاغتيال، بالتواطؤ والضوء الأخضر من أولئك الذين كتبوا ما يسمى بـ«القانون الدولي»، الذي كتب أساساً لحماية البشر وتجنب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

وتفاعل مع هذه التغريدة، منذ نشرها يوم الأحد الماضي، الكثير من المتابعين (1,2 مليون مشاهدة)، بما في ذلك تعليقات من شخصيات إعلامية وسياسية،  حيث عبرت النائبة البرلمانية الفرنسية اليسارية كليمانتين أوتين عن “تعاطفها وتضامنها في مواجهة هذه المأساة الشنيعة الجديدة. أكثر من أي وقت مضى، يجب أن يتردد صدى أصواتنا من أجل وقف فوري لإطلاق النار!”، تقول البرلمانية الفرنسية، في تغريدتها. وقام وفد من زملاء هذه الأخيرة بزيارة السفيرة لتقديم التعازي.

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  1. يقول يوسف العربي:
    نوفمبر 8, 2023 الساعة 7:41 ص

    ما أحوجنا اليوم الي قائد عربي شجاع مثل صدام حسين رحمه الله

    رد

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