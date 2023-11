سفيرة فلسطين في فرنسا تتحدث عن استشهاد 58 من أفراد عائلتها تحت أنقاض المباني في غزة- (تغريدة)

باريس- “القدس العربي”:

استنكرت سفيرة فلسطين لدى فرنسا، السيدة هالة أبو حصيرة، مواصلة إسرائيل “عمليات الاغتيال” بحق الفلسطينيين بغزّة، بينما دخلت الحرب على القطاع شهرها الثاني، وسط رفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي لدعوات وقف إطلاق النار، وتحدثت عن اغتيال العديد من أفراد عائلتها.

وقالت في تغريدة لها على موقع “إكس”: “لقد دفن للتو 30 من أبناء عمومتي وأبنائهم وأحفادهم. وما يزال 28 منهم تحت الأنقاض”.

On vient d’enterrer 30 de mes cousins et cousines, leurs enfants et petits enfants . 28 sont toujours sous les décombres.

Israel continue à assassiner, avec la complicité et le feu vert de ceux qui ont écrit ledit “droit international” , essentiellement écrit pour protéger…

