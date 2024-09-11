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سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة: الناشطة عائشة نور قُتلت بلا مبرر- (تدوينة)

11 - سبتمبر - 2024

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد

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نيويورك: قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الأربعاء، إن الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور أزغي أيغي قُتلت بلا مبرر.

وأكدت غرينفيلد، في منشور عبر منصة “إكس” الأربعاء، على أنه “لا ينبغي لأحد أن يفقد حياته لمجرد أنه شارك في احتجاج وأراد إيصال صوته”.

وأضافت “كما أوضح الرئيس الأمريكي، يجب أن تكون هناك مساءلة كاملة – ويجب على إسرائيل أن تفعل المزيد لضمان عدم حدوث مثل هذه الحوادث أبدا”.

وقتلت القوات الإسرائيلية الناشطة البالغة من العمر 26 عاما خلال مشاركتها، يوم الجمعة الماضي، في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

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