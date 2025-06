سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة: الناشطة عائشة نور قُتلت بلا مبرر- (تدوينة)

نيويورك: قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الأربعاء، إن الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور أزغي أيغي قُتلت بلا مبرر.

وأكدت غرينفيلد، في منشور عبر منصة “إكس” الأربعاء، على أنه “لا ينبغي لأحد أن يفقد حياته لمجرد أنه شارك في احتجاج وأراد إيصال صوته”.

وأضافت “كما أوضح الرئيس الأمريكي، يجب أن تكون هناك مساءلة كاملة – ويجب على إسرائيل أن تفعل المزيد لضمان عدم حدوث مثل هذه الحوادث أبدا”.

The killing of American citizen Aysenur Eygi was unprovoked and unjustified. No one should lose their life for speaking out and attending a protest.

As @POTUS made clear, there must be full accountability – and Israel must do more to ensure that incidents like this never happen…

— Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) September 11, 2024